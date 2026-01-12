　
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭驚悚車禍！汽機車路口猛撞　騎士噴飛撞反光鏡、轎車衝水溝

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉昨（11）日上午發生一起嚴重的路口交通事故。一台機車與轎車在路口疑均未減速相撞，騎士騰空翻一圈，再撞路口反光鏡面後慘摔落地面，轎車則是衝入水溝，兩名賴姓駕駛皆受傷送醫。警方現場進行酒測，雙方均無酒精反應，詳細肇事責任歸屬及發生原因，仍有待進一步調查釐清。

▲▼冬山鄉幸福五路與武罕一路交叉口機車與轎車相撞，騎士（箭頭所指）彈空翻一圈，再撞路口反光鏡面後慘摔落地面。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲冬山鄉幸福五路與武罕一路交叉口機車與轎車相撞，騎士（箭頭所指）空中翻一圈，再撞路口反光鏡面後慘摔落地面。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼冬山鄉幸福五路與武罕一路交叉口機車與轎車相撞，騎士（箭頭所指）彈空翻一圈，再撞路口反光鏡面後慘摔落地面。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼冬山鄉幸福五路與武罕一路交叉口機車與轎車相撞，騎士（箭頭所指）彈空翻一圈，再撞路口反光鏡面後慘摔落地面。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局於11日9時43分許接獲報案，指稱冬山鄉幸福五路與武罕一路交叉口有車禍發生，隨即派員趕往現場。根據警方初步調查，當時25歲賴姓民眾駕駛自小客車，沿武罕一路從砂港往冬山河方向直行；同一時間，39歲的賴姓民眾則騎車沿幸福五路往羅東方向行駛，雙方於路口發生劇烈碰撞，造成兩名駕駛皆受傷送醫。警方現場進行酒測，證實雙方均無酒精反應，詳細肇事責任歸屬及發生原因，仍有待進一步調查釐清。

▲▼轎車衝水溝。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼轎車衝水溝。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼轎車衝水溝。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局對此特別呼籲，駕駛人行經路口時必須嚴格遵守標誌、標線及號誌指示。針對設有閃光號誌的路段，務必牢記：「閃光紅燈」代表應停車再開，「閃光黃燈」則應減速接近。

警方強調，用路人切勿心存僥倖搶快違規，應隨時注意車前動態。為降低事故發生率，本分局將持續針對易肇事路段加強執法，全力保障民眾的用路安全。

宜蘭冬山鄉交叉路口機車轎車車禍反光鏡面

