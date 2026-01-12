陸官方文件首曝「殲-10CE」　實戰擊落多架戰機　自己無一損失

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方近日首次在官方新聞中，證實外銷型戰機「殲-10CE」取得實戰成果，相關內容被納入2025年度國防科技工業十大新聞，明確指出該型戰機於5月中旬在空戰中擊落多架敵機，且自身無一損失。

▲「殲-10CE」參加巴黎航展。（圖／翻攝中國日報）

《北京日報》報導，近日，國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室近日正式對外發佈2025年度國防科技工業十大新聞。其中提到，5月中旬，我國外銷型戰機殲10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。

該年度新聞內容稱，殲-10CE為中國自主研製的全天候、單發、單座多用途戰鬥機，近年隨著航空工業佈局軍貿市場，已多次以成體系裝備形式亮相國際航展。此次實戰成果被官方評價為，顯示國產航空裝備在實用性與作戰效能上具備競爭力，亦有助於提升後續外銷信心。

2025年度國防科技工業十大新聞涵蓋航太、核能、航母與商業航天等多項重大進展，其中，福建艦入列、天問二號任務成功、《原子能法》頒布，以及商用堆產碳-14同位素投產等皆收錄其中。殲-10CE實戰表現也被列入，顯示其在軍工體系中的意義十分重大。

外界普遍將官方所述實戰背景，與2025年5月印度與巴基斯坦在克什米爾地區的空中衝突相連結。當時，巴基斯坦空軍曾出動殲-10CE執行任務，國際媒體與多方消息來源皆曾報導該型戰機參與交戰，甚至擊落一架法製飆風戰機。不過，具體戰果各方說法不一，印度方面僅低調承認有多架軍機於行動中墜毀。