國小主任批韓國瑜遭「罰寫」 陳其邁：不該要求公務員政治表態

▲陳其邁視察高雄梓官蚵仔寮漁港周邊漁業建設工程。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市某位教師先前參加由公民割草行動主辦的公民假日論壇，他不顧身分，戴著口罩上台批高雄市長韓國瑜，遭秋後算帳，被罰寫3000字心得。總統蔡英文7日受訪時表示，批評她、政策的人很多，但也沒有發生這樣的事，現在是民主社會，就算是連老師也要有言論自由。行政院副院長陳其邁8日也說，不該要求公務員政治表態。

由於某位教師先前參加由公民割草行動主辦的公民假日論壇，上台批評韓國瑜常常遲到、說幹話。對此，高市教育局長吳榕峯先前受訪時指出，這位確實是某個國小的人事主任，已經請他寫3000字心得。

陳其邁8日受訪時表示，公務員的尊嚴很重要，假如因為政治的立場而要求文官做不同的表態，這個不僅有違行政中立法，更是在政治上不必要的干擾，會讓公務員反彈，適得其反。

至於過去擔任代理市長時是否有叫員工寫報告，陳其邁回應，「應該沒有吧！不能說因為政治立場不一樣，我們就要求公務員做政治表態，這是『行政中立法』的規定，所以韓市長我也不曉得說到底發生什麼事情，因為都是媒體報導。」

陳其邁強調，基本的原則就是，還是要顧慮到公務員的尊嚴，讓他們能夠有尊嚴的執行法律、執行政策的推動，「我想在要求人家跟他意見不一樣，就做政治表態或者是做其他政治上不同的行政處分，我想恐怕都會有適法的疑慮。」

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