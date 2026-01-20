出席宏都拉斯總統就職典禮？　外交部：沒有邦交、沒有收到邀請

▲外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾主張與台灣恢復邦交。日前外媒報導指出，總統賴清德有意安排出訪，並參加阿斯夫拉於本月27日的就職典禮。不過總統府澄清，相關報導純屬臆測。外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿今（20日）表示，我國跟宏都拉斯目前沒有邦交，到目前為止還沒有收到宏方的邀請。

外交部今（20日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿進行業務簡報。

宏都拉斯於2023年3月與中國正式建交，並宣布與中華民國斷交；不過，《華爾街日報》報導指稱，總統賴清德有意安排出訪，並出席宏都拉斯親台派總統當選人阿斯夫拉的就職典禮。對此，總統府發言人郭雅慧14日表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

媒體關切，是否有跟阿斯夫拉建立聯繫，以及是否打算參加就職典禮？盧朝睿表示，對於宏都拉斯的還有其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，跟包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極的交往。

盧朝睿強調，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升我國國際地位並且能夠拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待全力以赴。

至於是否有機會參加就職典禮？盧朝睿說，因為我國跟宏都拉斯目前沒有邦交國，所以到目前為止還沒有收到宏方的邀請。