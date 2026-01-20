對美談判壓力大日夜操！楊珍妮哽咽　卓榮泰、張惇涵獻愛的抱抱

▲行政院長卓榮泰召開說明台美對等關稅及相關談判成果記者會，閣員互相擁抱。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅談判完成，確定為15%不疊加。行政院今（20日）召開「台美關稅談判說明記者會」， 主責談判的副院長鄭麗君、政委楊珍妮為最大功臣，9個月來背負替國家爭取最佳利益的龐大壓力，楊珍妮甚至在提及經貿辦同仁日夜陪伴時，一度哽咽，院長卓榮泰、秘書長張惇涵會後也獻上愛的抱抱。她說，這輛火車已經開出隧道、看到曙光，但還沒到站，「因為還有貿易協定還沒簽」。

楊珍妮說，這次談判總統府、國安團隊、行政院團隊給了明確方向，「該堅持一定會堅持、該爭取我們就爭取，所以有今天的成果，除了感謝長官支持指導外，也特地感謝相關單位對經貿辦協助，更感謝經貿辦同仁日夜陪伴時一度哽咽」。

楊珍妮表示，上週簽署MOU，朋友和業者紛紛寫信給她，說回來終於可休息與聚餐，她都回答，「這輛火車開出tunnel（隧道）、看到曙光，但還沒到站，因為對等貿易協定尚未簽署」。

楊珍妮表示，昨天下飛機時沒有預期到院長卓榮泰跟秘書長張惇涵會來，「看到他們真的像回到家裡，只差一點沒有擁抱他」。真的是看到家人，一路走來的支持很感動，「那是touch my heart，我這個人很愛哭，就會掉眼淚」。

楊珍妮講到激動處仍忍不住哽咽，「想到我的同仁日夜陪伴我...，我太愛哭了，所以不要問我這問題」。不過楊珍妮還是表示，真的非常感謝府院對同仁的支持，對談判團隊的肯定，尤其昨天在機場看到這麼多傳統產業這麼感謝院長，就覺得在做的事情是有意義的，應該更努力往前走。

鄭麗君說，過去一段時間過著沒有時差的生活，白天準備談判、還有其他政務，晚上就要談判，曾經在經貿辦的辦公室離開時是2、3點，還有一次美方約5點30分要談判結果改成6點30分，但經貿辦同仁要更早到場準備，談判完還要立刻寫紀錄，所以經貿辦同仁真的非常辛苦。

張惇涵表示，昨天鄭麗君副院長在機場時給了自己一個擁抱，說了一句「兄弟」，這句兄弟的背後是一個談判代表的壓力，是一個談判團隊的責任，是台灣2300萬國人朋友的的生活，也反映出台灣的國家實力，但鄭麗君從未喊苦。

▲行政院副院長鄭麗君（右）、政委楊珍妮。（圖／記者陳家祥攝）