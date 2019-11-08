捲入韓國瑜豪宅案…曾銘宗駁放任台肥貸款：再造謠不排除提告

▲曾銘宗 。（資料照／記者張一中攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆在失業期間購買購買南港七千萬豪宅，遭綠委質疑韓找政治人物施壓，要求台肥借貸2成款項，台肥聲稱事前經金管會同意，對於有需要的住戶由台肥提供借款，並表示「這是通案，不只借給韓國瑜。」這番說詞意外將金管會主委顧立雄、時任主委曾銘宗捲入豪宅風波。

對此，曾銘宗8日發出聲明稿表示，台肥公司能否放款應依《公司法》第 15 條之規定辦理：「公司之資金，除有左列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：一、公司間或與行號間有業務往來者。二、公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值的百分之四十。」台肥公司並非金融機構，不受金管會監理，是否放款與金管會業務無涉。「台肥公司聲稱放款事前曾經金管會核准，係屬無稽之談，台肥公司內部管理及公司治理大有問題。」

曾銘宗強調，台肥既非金管會監理對象，依法不用向金管會申報，台肥公司貸款案件真相為何？把當時的資料調閱出來便清楚明白。「請民進黨委員不要再亂抹黑、誤導社會大眾，若有心人士再造謠，本席將不排除提起告訴。」

顧立雄7日則回應，借錢給人家不是特許事業，沒有要經過金管會允許的事情，「這件事情如果台肥的講法，是要經過金管會同意才借，這是魚目混珠的講法，這我不能接受。」