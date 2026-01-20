不只爬山更是上課　東平國小登山活動融入生命教育

▲東平國小六年級學生在師長與志工家長陪同下，清晨自校園出發前往咬人狗坑登山。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

迎著清晨微光，孩子背起背包、踏上山徑。台中市東平國小1月19、20日舉辦一年一度的「咬人狗坑登山活動」，結合彈性學習課程與國教署戶外教育計畫，六年級全體師生在校長、主任、教師及志工家長陪同下，從校園出發，走進山林，把課堂延伸到自然之中，展開一趟兼具體能挑戰與生命教育意涵的學習旅程。

昨（19）日整隊出發前，校長特別提醒學生注意安全、彼此照應，孩子們在叮嚀聲中啟程，循著步道前往咬人狗坑。抵達登山口稍作休息後，隊伍精神抖擻地向上攀登，林間不時傳來孩子們的笑聲與交談聲，登山過程中，孩子們一邊流汗前行，一邊彎腰撿拾沿途垃圾，自發投入「淨山」行動，將環境保護落實在行動中。老師表示，透過實際參與，比起課堂說明，更能讓學生理解守護自然的重要性。

▲孩子在山林間行走、交談與觀察生態，將課堂學習延伸到自然環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

體力狀況較佳的學生在師長帶領下續行攀登三汀山，站上制高點後，俯瞰整個大台中盆地，孩子們臉上露出難掩的興奮與成就感，也完成了人生第一座「小百岳」的挑戰。這一刻，不只是登頂，更是自我突破的見證。

剛完成42公里全馬接力賽的田徑小將林筠旂、林靖倫分享，登山路線既平緩也有具挑戰性的陡坡，加上蟲鳴鳥叫相伴，讓人走得投入又開心。全程守在隊伍後方、照顧學生的志工媽媽林麗梅則笑說，小口糧成了孩子們的最佳動力，下回要多準備一些，替學生補充體力。完善的後援與陪伴，也讓活動在安全中順利完成。

校方指出，這趟登山不只是戶外活動，更是一堂走進自然的生命教育課。孩子們在山林中學習尊重環境、彼此扶持，從行走、觀察與付出中，體會與人共好、與自然共生的價值，將永續發展的理念，轉化為可感受、可實踐的日常經驗。

▲學生沿途撿拾垃圾，自發投入淨山行動，將環境教育落實在行動中。（圖／記者游瓊華翻攝）