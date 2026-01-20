快訊／逆子行兇細節曝！向母討錢後與父大吵　拿開山刀狠砍雙親

▲廖男19日晚間6點多在新莊被警方逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市蘆洲區17日發生震驚社會的人倫慘劇，36歲廖姓男子疑因不滿父母每月僅給5000元零用錢，與父母發生口角後，持50公分長的開山刀將父母砍殺身亡。警方今(20)日上午製作筆錄時，廖嫌供稱，行兇當晚先威脅母親給錢，母親給了，但父親回家後與他發生爭執，他先砍殺父親再殺母親，犯案後僅換上外套，並未洗衣或清理衣物，就將現金、手機及幾件衣服裝入背包逃離。

廖男供述，小時候曾遭父母管教嚴格甚至體罰，並對每月僅有5000元零用錢心生不滿。17日當晚，他先向75歲母親索討零用錢，但母親「要給不給」，便拿出一周前在露天拍賣花費1100元購買的開山刀威脅，母親只好再給5000元。父親返家後因不滿母親又給他錢，父子爆發激烈口角，他持刀砍殺父親左邊頭部，當時父親極力反抗，隨後他又殺了母親。

事後，廖男到廚房清洗兇刀，但未換掉被血染的衣物，穿上外套後隨手拿了幾件衣服，把母親多給的5000元放入手機殼，並把父母的手機都拿走，共帶了6支手機離開，逃到新莊一帶躲藏，全程未使用證件或手機，依靠現金度日。警方19日在新莊將逮捕廖嫌，背包內起獲換下的血衣、美工刀、螺絲起子與尖嘴鉗等物。