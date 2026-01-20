　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

▲▼行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台美關稅底定為15%不疊加，美國商務部長盧特尼克日前受訪說，「2500億+2500億」是川普運作的規模，但也沒有否認投資美國5000億美元。對此，行政院長卓榮泰強調，企業投資與政府信保「絕對是分開的」；鄭麗君說，2500億美元自主投資、2500億美元融資上限，性質不同、主體不同，不相加，沒有所謂差額補足的問題，沒有這樣的條款在MOU裡面。

行政院今（20日）召開「台美關稅談判說明記者會」，針對政府信用保證部分，行政院長卓榮泰說，「2500億+2500億是分開的，不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」，2500億是國內企業自主投資，2500億是政府運用信用機制，保證且透過台灣的金融機構，協助國內產業做信用保證，這兩個不同。

針對外界對於投資美國規模的認知差異，卓榮泰說，一切的談判結果都是以雙方MOU談定的文字記載內容，2500億美元是台灣企業自主的投資，另外2500億是政府運用信用保證機制，協助由台灣的金融機構支持台灣產業對他們提供信用保證。

卓榮泰強調，這要產業有需求，再來要經過內部確定討論，這兩個絕對是分開的，這才是正確資訊。

至於若投資不夠踴躍，信保額度使用不到2500億美元，政府是否會補足相關差額？鄭麗君說，2500億美元自主投資、2500億美元融資上限，性質不同、主體不同，不相加，沒有所謂差額補足的問題，沒有這樣的條款在MOU裡面。

鄭麗君強調，「台灣模式」是基於支持產業，日韓是出資給美國且有獲利分擔；台美目的是打造供應鏈，不適合採用日韓模式，所以才會提出「台灣模式」，是要台美合作創造我國企業願意且在美國有利的投資環境，才能共同打造供應鏈，所以都是以產業自主、支持產業為基本原則，「所以沒有補足差額的條款」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

「夜王」盧峻翔跨越2000分大關　超狂表現獲選單週最佳球員

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

關稅協議刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

「夜王」盧峻翔跨越2000分大關　超狂表現獲選單週最佳球員

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

關稅協議刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

野生張菲「街頭騎重機」影片瘋傳！疑本人現身Threads認：就是我

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

政治熱門新聞

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　閣揆卓榮泰親自說明

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

鄭麗文：新北市長提名不初選、過年前搞定

藍白合不合？　黃國昌「新北布局」露端倪

更多熱門

相關新聞

刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

台美關稅底定15%不疊加，行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，針對關稅後續是否牽涉到市場開放、提高自美採購量等，行政院副院長鄭麗君說，等正式簽署台美貿易協定後，會召開正式記者會跟國人做完整說明，現在還在做最後相關法律文字的校正。鄭提到，有關商業機會部分，相關所謂台灣自美採購農產品等，最後一刻主張刪除，因為農訪團是屬於民間自行的採購，所以不列入其中。

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

2500億美元信保掀關注　鄭麗君：所需規模最高約100億美金

2500億美元信保掀關注　鄭麗君：所需規模最高約100億美金

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

鄭麗君承受美台利益折衝　卓榮泰曝：壓力之大講話都微微顫抖

鄭麗君承受美台利益折衝　卓榮泰曝：壓力之大講話都微微顫抖

關鍵字：

鄭麗君行政院對等關稅台美卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面