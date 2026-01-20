2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

▲行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅底定為15%不疊加，美國商務部長盧特尼克日前受訪說，「2500億+2500億」是川普運作的規模，但也沒有否認投資美國5000億美元。對此，行政院長卓榮泰強調，企業投資與政府信保「絕對是分開的」；鄭麗君說，2500億美元自主投資、2500億美元融資上限，性質不同、主體不同，不相加，沒有所謂差額補足的問題，沒有這樣的條款在MOU裡面。

行政院今（20日）召開「台美關稅談判說明記者會」，針對政府信用保證部分，行政院長卓榮泰說，「2500億+2500億是分開的，不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」，2500億是國內企業自主投資，2500億是政府運用信用機制，保證且透過台灣的金融機構，協助國內產業做信用保證，這兩個不同。

針對外界對於投資美國規模的認知差異，卓榮泰說，一切的談判結果都是以雙方MOU談定的文字記載內容，2500億美元是台灣企業自主的投資，另外2500億是政府運用信用保證機制，協助由台灣的金融機構支持台灣產業對他們提供信用保證。

卓榮泰強調，這要產業有需求，再來要經過內部確定討論，這兩個絕對是分開的，這才是正確資訊。

至於若投資不夠踴躍，信保額度使用不到2500億美元，政府是否會補足相關差額？鄭麗君說，2500億美元自主投資、2500億美元融資上限，性質不同、主體不同，不相加，沒有所謂差額補足的問題，沒有這樣的條款在MOU裡面。

鄭麗君強調，「台灣模式」是基於支持產業，日韓是出資給美國且有獲利分擔；台美目的是打造供應鏈，不適合採用日韓模式，所以才會提出「台灣模式」，是要台美合作創造我國企業願意且在美國有利的投資環境，才能共同打造供應鏈，所以都是以產業自主、支持產業為基本原則，「所以沒有補足差額的條款」。