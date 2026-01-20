　
社會 社會焦點 保障人權

北橫明池路段土石大規模崩落　整片泥石阻道緊急封路搶修

▲台7線68.7公里明池路段發生大規模土石崩落。（圖／翻攝自公路局）

▲台7線68.7公里明池路段發生大規模土石崩落。（圖／翻攝自公路局）

記者葉品辰／宜蘭報導

北橫公路台7線68.7公里明池路段受到東北季風帶來的豪雨及宜蘭地區地震影響，上邊坡發生大規模土石崩落，碎石遍布道路，路況相當危險，目前已緊急封閉管制，公路單位呼籲用路人務必繞道，注意行車安全。

公路局東區養護工程分局表示，坍方量體約300立方公尺，獨立山工務段搶修人員及機具已在現場警戒，預計今(20)日下午2時搶通，若現場清理及邊坡穩定提前完成或遇惡劣天候，也可能調整開放時間。

替代道路路線

往桃園方向： 由台7線68K處轉接桃園大溪方向，銜接國道3號。路程約72.2公里，預計耗時約2小時。

往宜蘭方向： 由台7線85K處銜接國道5號。路程約37.6公里，預計耗時約45分鐘至1小時。

▲台7線68.7公里明池路段發生大規模土石崩落。（圖／翻攝自公路局）

▲公路局提醒民眾應避開坍方，走其他替代道路。（圖／翻攝自公路局）

公路單位強調，連續降雨後山區道路穩定性降低，坍方、落石等危險難以預測，請用路人避免進入山區道路，並隨時注意道路管制資訊，提前規劃行程與應變措施，以免受困或滯留。交通部及公路局已透過沿線CMS看板、警廣及觀光旅宿通報系統發布警訊，現場搶修持續進行中，搶通時間仍需視災情規模而定，用路人應保持警覺，配合管制並合理安排行程，確保安全。

相關新聞

即／北橫宜蘭支線南山村坍方恢復通行

即／北橫宜蘭支線南山村坍方恢復通行

中橫公路宜蘭支線台7甲線35.9K南山村米摩登路段（南山往台中方向約6公里處），因近日東北季風連日降雨影響，造成上邊坡發生坍方道路阻斷，坍方量體約2,600立方公尺，經公路局東區養護工程分局獨立山工務段搶修團隊立即調派搶修機械及人員於現場積極辦理搶修，已於今(2)日13時30分搶通，解除緊急性道路封閉管制。

連日大雨！中橫宜蘭支線坍方封閉

連日大雨！中橫宜蘭支線坍方封閉

平溪106線邊坡坍方　下午單線搶通

平溪106線邊坡坍方　下午單線搶通

玉長便道搶修完工　今上午11時開放通行

玉長便道搶修完工　今上午11時開放通行

即／馬太鞍水溪突暴漲　機具人員急撤離河道

即／馬太鞍水溪突暴漲　機具人員急撤離河道

