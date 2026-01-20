北橫明池路段土石大規模崩落　整片泥石阻道緊急封路搶修

▲台7線68.7公里明池路段發生大規模土石崩落。（圖／翻攝自公路局）

記者葉品辰／宜蘭報導

北橫公路台7線68.7公里明池路段受到東北季風帶來的豪雨及宜蘭地區地震影響，上邊坡發生大規模土石崩落，碎石遍布道路，路況相當危險，目前已緊急封閉管制，公路單位呼籲用路人務必繞道，注意行車安全。

公路局東區養護工程分局表示，坍方量體約300立方公尺，獨立山工務段搶修人員及機具已在現場警戒，預計今(20)日下午2時搶通，若現場清理及邊坡穩定提前完成或遇惡劣天候，也可能調整開放時間。

替代道路路線

往桃園方向： 由台7線68K處轉接桃園大溪方向，銜接國道3號。路程約72.2公里，預計耗時約2小時。

往宜蘭方向： 由台7線85K處銜接國道5號。路程約37.6公里，預計耗時約45分鐘至1小時。

▲公路局提醒民眾應避開坍方，走其他替代道路。（圖／翻攝自公路局）

公路單位強調，連續降雨後山區道路穩定性降低，坍方、落石等危險難以預測，請用路人避免進入山區道路，並隨時注意道路管制資訊，提前規劃行程與應變措施，以免受困或滯留。交通部及公路局已透過沿線CMS看板、警廣及觀光旅宿通報系統發布警訊，現場搶修持續進行中，搶通時間仍需視災情規模而定，用路人應保持警覺，配合管制並合理安排行程，確保安全。