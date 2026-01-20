黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

▲民進黨團「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院國防及外交委員會昨針對1.25兆國防特別條例召開機密會議，民眾黨立委黃國昌一度將機密資料攜出場，引發熱議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20日）表示，將推動修正《立法院議事規則》第48條，將攜出機密文件的行為明確連結罰則，以杜絕國安漏洞。黨團副幹事長范雲引用黃國昌昔日金句「連簡單的事都搞錯顯然不適任」回敬；黨團副幹事長沈伯洋則說，黃國昌將文件帶走是「鐵一般的事實」，至於是否真的不小心，「監視器拍不到黃國昌的內心」。

民眾黨立委黃國昌19日列席立法院外交國防委員會秘密會議，一度將攸關1.25兆軍購特別條例的機密資料攜出場，引發議論。黃國昌對此表示，他準備非常多的資料帶到外交國防委員會，所以走的時候，把國防部書面資料跟他自己的資料一起帶走，但他自己在樓梯口發現後，就掉頭回去還資料，如果有違反議事規定，就按照議事規定來處理。黃國昌也說，若有人要在這種情形下做文章，他只有4個字「大可不必」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、副書記長張雅琳、副書記長林月琴今（20日）召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會。

針對黃國昌聲稱僅是不小心將文件帶出，且時間極短、內容非機密等說法，鍾佳濱形容，這就像是有人偷了東西被抓到，才辯解東西不值錢不算偷，或是出了店門被攔下才說是不小心帶出來的。

鍾佳濱指出，破壞秘密會議的行為應受到制裁，但現行《立法院議事規則》存在漏洞。他解釋，現行規則第50條規定秘密會議決議不得對外宣洩，違者可依第52條送紀律委員會；但黃國昌違反的第48條「秘密文件不得攜出」，卻未在條文中直接連結到第52條的懲處規定。因此，他在2024年4月就曾以召委身分排審相關修法，試圖填補此漏洞，卻遭藍白聯手提散會動議阻擋，導致規範缺漏至今。

鍾佳濱表示，民進黨團將要求在本周五院會中，盡快處理議事規則第48條，對於攜出機密文件的行為應該要連結到罰則，不然就是縱容這些不小心的慣犯繼續遭踏、繼續破壞國防機密。

林月琴強調，國防機密不是兒戲，什麼時候變成用「不小心」就帶過？法律從無30秒免責條款，無論是《國家機密保護法》第32、33條或《刑法》的第132條都非常的清楚，就算是過失、非故意，只要國家機密暴露在外洩風險中，都可能構成犯罪。真正要討論的不是30秒，而是如果沒有被即時追回、機密文件流出去，到底會造成國家多大的傷害？這不是藍白說一句「沒有必要小題大作」就可以交代過去。

范雲則引用名嘴預言質疑黃國昌動機，黃國昌可能意圖透過機密會議獲取資訊，以撰寫自己的「強軍條例」版本。她並引用黃國昌過去評論他人投錯票的言論回敬，「你如果連這麼簡單的事情都會搞錯，那你顯然不具有足夠的能力在立法院行使一個立法委員的職權」。黃國昌如果連這麼簡單的事情都會搞錯，「那你顯然也不具有足夠的能力擔任立委的職權」。

媒體詢問，黃國昌稱資料應該是議事人員要收回去，且他是自己發現後返回交給委員會，但召委王定宇說是軍官發現才追出去，怎麼看兩邊說法兜不攏？

沈伯洋表示，說這是議事人員要收回去真的是汙衊議事人員，主席都有講，機密資料就是擺在桌上，等整個會議結束，國防部跟議事人員才會一份份收回去，這絕對不是國防部跟議事人員的問題，就是他自己把東西拿走了。至於黃國昌稱是自己拿回來的，「我說真的，如果是這個樣子的話只有他自己知道」。

沈伯洋指出，因為整個客觀事情就是黃國昌把東西帶出去，他自己也承認，後來軍官追到他並把東西拿回來。他當然可以講自己正要交出來，「這只有是他肚子裡的蛔蟲才有辦法知道」。

至於是否會調閱監視器？沈伯洋表示，「我覺得監視攝影機拍攝不到黃國昌的內心啦」，第48條規定就是不得攜出，媒體有沒有拍到黃國昌走出來？有；有沒有拍到黃國昌攜出？有；黃國昌有沒有承認他攜出？有，所以其實這已經就是一個鐵一般的事實。唯一一個就是黃國昌內心到底怎麼想的，監視器、攝影機拍不到，重點還是盡快修法，完善機密會議規範。