　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、副書記長張雅琳、副書記長林月琴今（20日）召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院國防及外交委員會昨針對1.25兆國防特別條例召開機密會議，民眾黨立委黃國昌一度將機密資料攜出場，引發熱議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20日）表示，將推動修正《立法院議事規則》第48條，將攜出機密文件的行為明確連結罰則，以杜絕國安漏洞。黨團副幹事長范雲引用黃國昌昔日金句「連簡單的事都搞錯顯然不適任」回敬；黨團副幹事長沈伯洋則說，黃國昌將文件帶走是「鐵一般的事實」，至於是否真的不小心，「監視器拍不到黃國昌的內心」。

民眾黨立委黃國昌19日列席立法院外交國防委員會秘密會議，一度將攸關1.25兆軍購特別條例的機密資料攜出場，引發議論。黃國昌對此表示，他準備非常多的資料帶到外交國防委員會，所以走的時候，把國防部書面資料跟他自己的資料一起帶走，但他自己在樓梯口發現後，就掉頭回去還資料，如果有違反議事規定，就按照議事規定來處理。黃國昌也說，若有人要在這種情形下做文章，他只有4個字「大可不必」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、副書記長張雅琳、副書記長林月琴今（20日）召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會。

針對黃國昌聲稱僅是不小心將文件帶出，且時間極短、內容非機密等說法，鍾佳濱形容，這就像是有人偷了東西被抓到，才辯解東西不值錢不算偷，或是出了店門被攔下才說是不小心帶出來的。

鍾佳濱指出，破壞秘密會議的行為應受到制裁，但現行《立法院議事規則》存在漏洞。他解釋，現行規則第50條規定秘密會議決議不得對外宣洩，違者可依第52條送紀律委員會；但黃國昌違反的第48條「秘密文件不得攜出」，卻未在條文中直接連結到第52條的懲處規定。因此，他在2024年4月就曾以召委身分排審相關修法，試圖填補此漏洞，卻遭藍白聯手提散會動議阻擋，導致規範缺漏至今。

鍾佳濱表示，民進黨團將要求在本周五院會中，盡快處理議事規則第48條，對於攜出機密文件的行為應該要連結到罰則，不然就是縱容這些不小心的慣犯繼續遭踏、繼續破壞國防機密。

林月琴強調，國防機密不是兒戲，什麼時候變成用「不小心」就帶過？法律從無30秒免責條款，無論是《國家機密保護法》第32、33條或《刑法》的第132條都非常的清楚，就算是過失、非故意，只要國家機密暴露在外洩風險中，都可能構成犯罪。真正要討論的不是30秒，而是如果沒有被即時追回、機密文件流出去，到底會造成國家多大的傷害？這不是藍白說一句「沒有必要小題大作」就可以交代過去。

范雲則引用名嘴預言質疑黃國昌動機，黃國昌可能意圖透過機密會議獲取資訊，以撰寫自己的「強軍條例」版本。她並引用黃國昌過去評論他人投錯票的言論回敬，「你如果連這麼簡單的事情都會搞錯，那你顯然不具有足夠的能力在立法院行使一個立法委員的職權」。黃國昌如果連這麼簡單的事情都會搞錯，「那你顯然也不具有足夠的能力擔任立委的職權」。

媒體詢問，黃國昌稱資料應該是議事人員要收回去，且他是自己發現後返回交給委員會，但召委王定宇說是軍官發現才追出去，怎麼看兩邊說法兜不攏？

沈伯洋表示，說這是議事人員要收回去真的是汙衊議事人員，主席都有講，機密資料就是擺在桌上，等整個會議結束，國防部跟議事人員才會一份份收回去，這絕對不是國防部跟議事人員的問題，就是他自己把東西拿走了。至於黃國昌稱是自己拿回來的，「我說真的，如果是這個樣子的話只有他自己知道」。

沈伯洋指出，因為整個客觀事情就是黃國昌把東西帶出去，他自己也承認，後來軍官追到他並把東西拿回來。他當然可以講自己正要交出來，「這只有是他肚子裡的蛔蟲才有辦法知道」。

至於是否會調閱監視器？沈伯洋表示，「我覺得監視攝影機拍攝不到黃國昌的內心啦」，第48條規定就是不得攜出，媒體有沒有拍到黃國昌走出來？有；有沒有拍到黃國昌攜出？有；黃國昌有沒有承認他攜出？有，所以其實這已經就是一個鐵一般的事實。唯一一個就是黃國昌內心到底怎麼想的，監視器、攝影機拍不到，重點還是盡快修法，完善機密會議規範。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

「夜王」盧峻翔跨越2000分大關　超狂表現獲選單週最佳球員

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

關稅協議刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

「夜王」盧峻翔跨越2000分大關　超狂表現獲選單週最佳球員

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

關稅協議刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

野生張菲「街頭騎重機」影片瘋傳！疑本人現身Threads認：就是我

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

【嗯嗯人沒事就好】共享汽車突暴衝人行道！撞路燈彈起來

政治熱門新聞

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　閣揆卓榮泰親自說明

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

鄭麗文：新北市長提名不初選、過年前搞定

藍白合不合？　黃國昌「新北布局」露端倪

更多熱門

相關新聞

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

年底新北市長選舉，民進黨已確定徵召綠委蘇巧慧，國民黨人選則包含台北市副市長李四川，以及新北市副市長劉和然等人。此外，民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，藍白合的可能性也受到關注。根據TVBS民調中心公布最新調查結果顯示，如果藍白合推派李四川，則李四川47%，領先蘇巧慧15個百分點，若改派劉和然或黃國昌，則兩人皆低於蘇巧慧，分別落後9個百分點及6個百分點。

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

趙少康新書發表會促朝野同框　柯建銘拋：何時「大和解咖啡」續杯

趙少康新書發表會促朝野同框　柯建銘拋：何時「大和解咖啡」續杯

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

藍白合不合？　黃國昌「新北布局」露端倪

藍白合不合？　黃國昌「新北布局」露端倪

關鍵字：

黃國昌沈伯洋機密會議國防及外交委員會國防部1.25兆

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面