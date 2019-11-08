參觀台中港北堤海釣區　蔡英文：全台2百多處商漁港也該規劃

▲蔡英文前往台中港北堤海釣區參觀。（圖／蔡其昌競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文8日下午前往知名海釣點台中港北堤視察，她坦承台灣作為海洋國家，要釣魚卻這麼辛苦，應該好好檢討，她除了感謝立法院副院長蔡其昌居中協調開放，便利釣魚人之外，還說全台9個商港、2百多個漁港也該進行規劃，同時做好周邊設施。

▲蔡英文表示，全台商港、漁港也該規劃海釣區。

全國愛好釣魚人士超過2百萬人，其中最知名海釣點台中港北堤，原本是全段封閉，不准垂釣，因此是釣友們受罰最嚴重的地方，這些年來，在蔡其昌奔走爭取之下，已開放1385公尺，去年再延長150公尺，進而全堤開放。

▲蔡英文學習如何甩竿。

台中港北堤海釣示範區上個月試營運後，由「台灣釣魚人大聯盟」管理，開放至今已吸引3千多人辦理友善認同卡，超過6千人進場垂釣，每逢周末都大排長龍，甚至排隊3個小時才進場。

蔡英文下午在蔡其昌及釣友們陪同下前往台中港北堤視察，由於風浪過大並未開放釣魚，因此蔡僅在北堤服務中心旁風浪較小的地方，由釣魚達人廖健夆指導甩竿垂釣的技巧。

蔡說，台灣是個海洋國家，四面環海，但釣魚還這麼辛苦，政府應該檢討，這與行政院長所提的「向海洋致敬」的理念不符，由於海風甚強，她的頭髮被吹亂了，話鋒一轉，幽了蘇貞昌一默，「今天院長沒有來，如果來的話，他沒有頭髮被吹亂的問題。」現場民眾哄堂大笑，蔡接著說「沒關係，總統替他來了」。

蔡英文表示，台中港北堤海釣示範區確實讓人很驚豔，在這麼短的時間完成，吸引那麼多釣魚朋友造訪，體驗全堤開放海釣的感覺，今天來這裡展現三大精神，一是釣魚朋友鍥而不捨的精神、二是優質立委解決問題的能力、以及行政團隊決心與效率，希望這些精神成為帶領國家繼續往前走的重要動力來源。

她還說，港務局所轄9個商港，以及2百多個漁港都應規畫釣魚區域，讓釣客和漁民可以雙贏，第一階段示範區已經展現出來，接下來有關道路平整、洗手間等建設也要在最短時間內改善，讓釣客們方便。

蔡其昌強調，一直強烈主張台灣這個海洋國家應該先從海洋解禁開始，不該處處防範人民親近海洋，爭取台中港北堤全面開放過程中，十分艱辛，過程面對很多挑戰、嘲笑，他跟蔡總統報告，也受到全力支持，全台還要再設50個海釣示範區，讓釣友們享受釣魚樂趣。

台灣釣魚人大聯盟理事長詹宗欽大讚，蔡英文總統是史上最關心釣魚運動的總統，由於蔡總統、蔡其昌全力支持，從此釣魚人不再是孤兒，過去釣魚都要跟港警玩捉迷藏，如今在政府支持下，終於全面開放成為示範區，感謝政府聽到釣魚人心聲，解決多年問題。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來