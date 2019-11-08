TVBS民調／蔡英文49％領先　韓國瑜回升！差距縮小至9％

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者黃巈禾／台北報導

距離2020年總統大選剩下2個月多的時間，《TVBS》8日公布最新民調，總統蔡英文以49％的支持度保持領先，但下滑3個百分點，國民黨總統參選人韓國瑜則回升至40％，雙方差距縮小為9個百分點。

該民調指出，2020年總統大選若在藍綠對決的情況下，蔡英文以49％的支持度擊敗韓國瑜的40％，但相較於10月23日調查，蔡英文下滑3個百分點，韓國瑜上升1個百分點，雙方差距從上次調查的13個百分點縮小為9個百分點。

交叉分析顯示，蔡英文在20至29歲及30至39歲年輕選民支持度略為下滑，但明顯領先韓國瑜四成以上。蔡英文在40至49歲的年齡層選民，支持度增加7個百分點至50％，韓國瑜則下滑一成至41％，從領先轉為落後蔡英文。

在50至59歲年齡層選民上，蔡英文支持度下滑8個百分點至38％，韓國瑜增為55％，雙方差距擴大為17個百分點。在60歲以上選民支持度，蔡英文也減少6個百分點至38％，韓國瑜則是44％，蔡英文從領先轉為落後韓國瑜。

另一方面，中間選民支持蔡英文比例下滑6個百分點至48％，韓國瑜支持度則回升5個百分點至31％，雙方差距17個百分點，21％的民眾沒有表示意見。

該民調也針對地域分析，北北基地區，蔡英文支持度為42％，韓國瑜則是46％；桃竹苗地區，蔡英文支持度下滑12個百分點至39％，韓國瑜則上升11個百分點至49％；高屏澎地區，蔡英文以61％的支持度遙遙領先，韓國瑜減少為32％。

針對明年2020總統大選，《TVBS》採市話、手機併用的雙底冊抽樣調查方式，於108年11月4日至7日晚間6點半至10點進行調查，共接觸1375位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為188位，拒訪率為13.7％，最後成功訪問有效樣本1187位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。

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