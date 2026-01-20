美最高法院將宣判關稅爭議　鄭麗君：232條款建立磋商機制爭取優惠

▲行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普上任後推行對等關稅，掀起全球經貿動盪，美國最高法院排定美東時間20日上午將宣判對等關稅法源爭議案，判決結果可能影響各國已經談定的關稅結果。對此，行政院副院長鄭麗君今（20日）指出，談判小組都會持續密切關注、也有推估；她提到，美方將許多貿易品項移往232條款調查，但我方在爭取談判時，已進行預先性談判，涵蓋未來232條款項目可能持續增加，台美也會建立磋商機制，持續爭取優惠。

至於美國的宣判會不會影響？卓榮泰說，美方政府也在做適度地調適，將很多項目移往232，但是台灣在232條款中已經得到對美順差國最好的保障，所以這個衝擊多多少少，但一定要等到判決確定後，才能進一步做磋商或因應。

鄭麗君說，有關美方高院判決的動態，談判小組都持續密切關注；高院判決後，美國政府如何因應，談判小組也必須要推估，「都在未知之中，但我們都會密切關注」。

鄭麗君提到，因為美方將許多品項逐漸移往232條款進行調查，因此過去談判花了很多時間進行預先性談判，因此爭取優惠的時候已經涵蓋未來232條款可能持續增加。

除了半導體、半導體衍生品最惠待遇外，鄭麗君指出，就232條款下已經有稅率的項目也爭取優惠待遇，也有一個條款是未來就232調查項目，「台美會建立磋商機制持續爭取優惠」。

鄭麗君強調，無論如何，談判小組必須在各種關稅變動的不確定性中，爭取最高的優惠，以穩定來治理不確定性，免除產業的不可預測性。

