快訊／肯德基「個人餐、薯條、咖啡」漲價！拼盤最多貴13元

肯德基今（20日）調漲部分商品售價，業者稱平均漲幅0.7%，其中分享拼盤漲13元最多，從255元變268元，漲幅達5%，而個人配餐全變貴，XL全明星配餐漲3元最高。
肯德基今起漲價，XL全明星配餐從115元漲至118元，貴3元；A、B經典配餐調漲1元，漲至56元；C雙享配餐則從80元變成82元，漲2元。
點心系列的薯條、點心盒、拼盤都變貴，漲1元至13元不等；飲品部分義式咖啡漲1至2元；早餐單點、套餐也調漲1至3元。
單點炸雞、漢堡、全系列單點主食、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格則維持不變。
個人餐
XL全明星配餐 115元→118元
經典配餐 55元→56元
雙享配餐 80元→82元
點心
青花椒薯條 60元→62元
點心盒-上校雞塊+香酥脆薯(小) 65元→67元
香酥脆薯(中) 50元→52元
香酥脆薯(小) 40元→41元
香酥脆薯(大) 66元→69元
超蝦點心拼盤 175元→182元
分享拼盤 255元→268元
飲品
冰義式咖啡 69元→71元
熱義式咖啡(小) 36元→37元
熱義式咖啡(大) 49元→51元
早餐
花生肉鬆嫩雞蛋堡 65元→67元
花生起司蛋堡 35元→36元
吮指嫩雞燒餅 56元→58元
總匯歐姆蛋燒餅 50元→52元
紅藜燕麥嫩雞粥 46元→48元
薯餅 25元→26元
花生吮指嫩雞蛋堡套餐 84元→85元
花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐 84元→86元
吮指嫩雞蛋堡套餐 75元→76元
花生起司蛋堡套餐 49元→50元
吮指嫩雞燒餅套餐 75元→77元
總匯歐姆蛋燒餅套餐 69元→71元
紅藜燕麥嫩雞粥套餐 65元→67元
花生好事雙堡餐 119元→122元
雙雞特享雙人餐 138元→141元
肯德基今起開賣超極酥原味蛋撻，價格也比原先的蛋撻貴2元。《ETtoday新聞雲》直擊門市販售情況，並未出現排隊人潮。購買蛋撻的李姓女學生表示，新版蛋撻撻皮很酥，澱粉感減少、蛋奶餡變多，「滿好吃的。」
陳先生則表示，口味沒有改變，但撻皮變酥後整體明顯偏軟也較無口感。記者也實際開箱新蛋撻，撻皮確實變得更酥更薄也更容易掉屑，不過奶香更明顯。
