快訊／肯德基「個人餐、薯條、咖啡」漲價！拼盤最多貴13元

▲肯德基漲價品項。（AI協作圖／記者陳嘉恩製作，經編輯審核）



記者蕭筠／台北報導

肯德基今（20日）調漲部分商品售價，業者稱平均漲幅0.7%，其中分享拼盤漲13元最多，從255元變268元，漲幅達5%，而個人配餐全變貴，XL全明星配餐漲3元最高。

▲肯德基針對個人配餐微調1.7元。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基今起漲價，XL全明星配餐從115元漲至118元，貴3元；A、B經典配餐調漲1元，漲至56元；C雙享配餐則從80元變成82元，漲2元。

點心系列的薯條、點心盒、拼盤都變貴，漲1元至13元不等；飲品部分義式咖啡漲1至2元；早餐單點、套餐也調漲1至3元。

單點炸雞、漢堡、全系列單點主食、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格則維持不變。

《ETtoday新聞雲》整理肯德基此波調漲品項如下：

個人餐

XL全明星配餐 115元→118元

經典配餐 55元→56元

雙享配餐 80元→82元

點心

青花椒薯條 60元→62元

點心盒-上校雞塊+香酥脆薯(小) 65元→67元

香酥脆薯(中) 50元→52元

香酥脆薯(小) 40元→41元

香酥脆薯(大) 66元→69元

超蝦點心拼盤 175元→182元

分享拼盤 255元→268元

飲品

冰義式咖啡 69元→71元

熱義式咖啡(小) 36元→37元

熱義式咖啡(大) 49元→51元

早餐

花生肉鬆嫩雞蛋堡 65元→67元

花生起司蛋堡 35元→36元

吮指嫩雞燒餅 56元→58元

總匯歐姆蛋燒餅 50元→52元

紅藜燕麥嫩雞粥 46元→48元

薯餅 25元→26元

花生吮指嫩雞蛋堡套餐 84元→85元

花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐 84元→86元

吮指嫩雞蛋堡套餐 75元→76元

花生起司蛋堡套餐 49元→50元

吮指嫩雞燒餅套餐 75元→77元

總匯歐姆蛋燒餅套餐 69元→71元

紅藜燕麥嫩雞粥套餐 65元→67元

花生好事雙堡餐 119元→122元

雙雞特享雙人餐 138元→141元

▲▼肯德基超極酥原味蛋撻。

肯德基今起開賣超極酥原味蛋撻，價格也比原先的蛋撻貴2元。《ETtoday新聞雲》直擊門市販售情況，並未出現排隊人潮。購買蛋撻的李姓女學生表示，新版蛋撻撻皮很酥，澱粉感減少、蛋奶餡變多，「滿好吃的。」

陳先生則表示，口味沒有改變，但撻皮變酥後整體明顯偏軟也較無口感。記者也實際開箱新蛋撻，撻皮確實變得更酥更薄也更容易掉屑，不過奶香更明顯。

▲肯德基。（圖／記者蕭筠攝）