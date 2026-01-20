　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網路影射主任出軌人妻！ 前教官未獲聘校安　造謠瘋傳判賠16萬

▲彰化一名教官網路po主任教官與女教官不實傳言挨告求償。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

▲一名退休教官網路散布主任教官不實謠言挨告求償。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一所高職前教官「阿寶」（化名），因不滿未能於退休後獲聘為校安人員，懷疑時任主任教官「大雄」（化名）從中作梗，竟在多個通訊平台及教育部信箱，散布影射其與另一名已婚女教官有「不當男女關係」的圖文，又被「大華」轉發到各大社群，大雄認為名譽受損，向2人提出民事賠償，法院審理，認定被告行為已構成侵權，2人共應賠償24萬元，全案可上訴。

依據判決書，阿寶於去年退休，原有意續留學校擔任校安人員，但因故未成，認為是大雄從中阻撓而心生怨懟，決定展開「報復」。隔天即在成員多達147人的「學校公務群組」中，發布長篇訊息。內容不僅抱怨自己遭受不公平對待，更直接影射大雄與一名已婚女教官關係不尋常。更將相關圖文以「檢舉不當男女關係」為題，投書至教育部部長信箱。

另一方面，被告「大華」因其妻子曾與大雄共事，自認妻子遭其「職場霸凌」。他看到群組發文後，將內容轉發至公開的社群媒體Threads上，並標註相關帳號，導致貼文在網路迅速發酵，被轉傳至擁有1442名成員Line群組，引發大量「吃瓜」、「出軌」、「偷偷愛」等討論，對大雄的名譽造成二次擴散傷害。

大雄主張，這些未經查證、充滿影射的言論，已嚴重貶損其社會評價與人格尊嚴，導致他承受巨大精神壓力。為此，他分別向被告阿寶、大華請求精神慰撫金50萬元及35萬元，並提出就醫紀錄佐證所受痛苦。

▲一名退休教官網路散布主任教官不實謠言挨告求償。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

▲一名退休教官網路散布主任教官不實謠言挨告求償。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

面對指控，兩名被告均否認侵害名譽。阿寶辯稱，其發言僅是描述自身遭受霸凌的「心路歷程」及對某些「可疑跡象」的「合理懷疑」。他強調投書教育部時使用的是「疑似」字眼，並稱傳訊給女教官的丈夫是「出於善意提醒」；大華則辯稱，轉發貼文是因內容涉及其妻子疑似遭受的「職場霸凌」問題，他僅是轉發原文表達關心，並未附加任何個人指控。

彰化地院審理，法官認為，名譽權的侵害不以直接謾罵為限，透過文字、圖片進行影射，使當事人在其社會關係圈中的評價貶損，即構成侵權。其發文動機源於個人恩怨（未獲校安職務），而非基於公共利益進行檢舉，所言內容多屬推測，未經合理查證，已逾越言論自由界線。判決阿寶應賠償16萬元，大華應賠償8萬元，總計24萬元。全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《黑澀會》女星流產　10週胎停：相信寶寶會回來
快訊／逆子「37刀弒雙親」移送！親友敲窗怒吼：出來垃圾
快訊／蔥油餅夫妻慘死　36歲獨子行兇細節曝
快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行
NET出包　官方認疏失：已全面下架
男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300
快訊／台股翻紅　史上最高收盤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

總統賴清德也被詐團冒名！釣魚信件喊：攜手為國家發展貢獻力量

藤山步道傳持刀恐嚇「再不走就砍你」　民眾嚇壞：要去收驚！

快訊／逆子「37刀弒雙親」移送新北檢！親友敲窗怒吼：出來垃圾

北橫明池路段土石大規模崩落　整片泥石阻道緊急封路搶修

快訊／逆子行兇細節曝！向母討錢後與父大吵　拿開山刀狠砍雙親

網路影射主任出軌人妻！ 前教官未獲聘校安　造謠瘋傳判賠16萬

霧峰員警再爆洩密　「私下叫女警協助調閱民眾個資」5萬交保

2歲女童吃拔絲地瓜卡喉　母抱她衝派出所…警鳴笛送醫成功救命

北市警局長林炎田上任　蔣萬安監交：對治安要求只會更高

建設公司少東愛上收銀員！騷擾2年判刑　喊：是她愛不到我

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

總統賴清德也被詐團冒名！釣魚信件喊：攜手為國家發展貢獻力量

藤山步道傳持刀恐嚇「再不走就砍你」　民眾嚇壞：要去收驚！

快訊／逆子「37刀弒雙親」移送新北檢！親友敲窗怒吼：出來垃圾

北橫明池路段土石大規模崩落　整片泥石阻道緊急封路搶修

快訊／逆子行兇細節曝！向母討錢後與父大吵　拿開山刀狠砍雙親

網路影射主任出軌人妻！ 前教官未獲聘校安　造謠瘋傳判賠16萬

霧峰員警再爆洩密　「私下叫女警協助調閱民眾個資」5萬交保

2歲女童吃拔絲地瓜卡喉　母抱她衝派出所…警鳴笛送醫成功救命

北市警局長林炎田上任　蔣萬安監交：對治安要求只會更高

建設公司少東愛上收銀員！騷擾2年判刑　喊：是她愛不到我

手握三檔節目...許志豪砸30萬孝親行　「竟遭按摩師突襲下體」嚇喊：NO！

70歲周潤發10K馬拉松完賽！樂喊「要跑到120歲」揭養生慢跑4秘訣

IVE Liz成新一代美貌天花板　華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

一盞燈照亮下一代　大里高中校友會連結歷史與教育

研究揭「質子治療效果未必比放療好」　醫：2類癌症無明顯差異

雷虎提告「控操縱股價」求償1億！Cheap反擊：不會因高額賠償退縮

總統賴清德也被詐團冒名！釣魚信件喊：攜手為國家發展貢獻力量

藤山步道傳持刀恐嚇「再不走就砍你」　民眾嚇壞：要去收驚！

尤金妮公主「決裂安德魯王子」！淫魔案成父女翻臉關鍵

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

社會熱門新聞

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

即／趙少康大罷免2度亮票喊失誤！　一審判決結果出爐

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

林宸佑被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

趙少康大罷免「亮票」遭求處重刑　一審今早宣判

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

基隆男車站遭列車撞擊　卡車底身亡

他嫌每月5千零用錢太少　竟狠殺父母

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

雷虎正式提告「Cheap」求償1億元　追查乾爹是誰

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

NET「石虎衣」遭控未授權使用

NET「石虎衣」遭控未授權使用

本土連鎖平價服飾品牌 NET 近期推出繡有石虎圖案的新款服飾，主打「台灣系列」設計，不料卻遭網友發現，該圖案與 LINE 貼圖「石虎抱抱」角色外型高度相似，引發是否涉及未授權使用的爭議。對此，「石虎抱抱」作者也出面回應，強調從未授權 NET 使用相關圖像。

彰化左轉車與公車猛撞！旋轉180度驚險畫面曝

彰化左轉車與公車猛撞！旋轉180度驚險畫面曝

彰化推皮蛇疫苗自費省萬元　民眾寒夜排隊

彰化推皮蛇疫苗自費省萬元　民眾寒夜排隊

彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

彰化花壇1/23深夜「送肉粽」　出海口不明確惹議

彰化花壇1/23深夜「送肉粽」　出海口不明確惹議

關鍵字：

彰化教官網路校安退休民事賠償侵權

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面