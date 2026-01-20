網路影射主任出軌人妻！ 前教官未獲聘校安　造謠瘋傳判賠16萬

▲一名退休教官網路散布主任教官不實謠言挨告求償。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一所高職前教官「阿寶」（化名），因不滿未能於退休後獲聘為校安人員，懷疑時任主任教官「大雄」（化名）從中作梗，竟在多個通訊平台及教育部信箱，散布影射其與另一名已婚女教官有「不當男女關係」的圖文，又被「大華」轉發到各大社群，大雄認為名譽受損，向2人提出民事賠償，法院審理，認定被告行為已構成侵權，2人共應賠償24萬元，全案可上訴。

依據判決書，阿寶於去年退休，原有意續留學校擔任校安人員，但因故未成，認為是大雄從中阻撓而心生怨懟，決定展開「報復」。隔天即在成員多達147人的「學校公務群組」中，發布長篇訊息。內容不僅抱怨自己遭受不公平對待，更直接影射大雄與一名已婚女教官關係不尋常。更將相關圖文以「檢舉不當男女關係」為題，投書至教育部部長信箱。

另一方面，被告「大華」因其妻子曾與大雄共事，自認妻子遭其「職場霸凌」。他看到群組發文後，將內容轉發至公開的社群媒體Threads上，並標註相關帳號，導致貼文在網路迅速發酵，被轉傳至擁有1442名成員Line群組，引發大量「吃瓜」、「出軌」、「偷偷愛」等討論，對大雄的名譽造成二次擴散傷害。

大雄主張，這些未經查證、充滿影射的言論，已嚴重貶損其社會評價與人格尊嚴，導致他承受巨大精神壓力。為此，他分別向被告阿寶、大華請求精神慰撫金50萬元及35萬元，並提出就醫紀錄佐證所受痛苦。

面對指控，兩名被告均否認侵害名譽。阿寶辯稱，其發言僅是描述自身遭受霸凌的「心路歷程」及對某些「可疑跡象」的「合理懷疑」。他強調投書教育部時使用的是「疑似」字眼，並稱傳訊給女教官的丈夫是「出於善意提醒」；大華則辯稱，轉發貼文是因內容涉及其妻子疑似遭受的「職場霸凌」問題，他僅是轉發原文表達關心，並未附加任何個人指控。

彰化地院審理，法官認為，名譽權的侵害不以直接謾罵為限，透過文字、圖片進行影射，使當事人在其社會關係圈中的評價貶損，即構成侵權。其發文動機源於個人恩怨（未獲校安職務），而非基於公共利益進行檢舉，所言內容多屬推測，未經合理查證，已逾越言論自由界線。判決阿寶應賠償16萬元，大華應賠償8萬元，總計24萬元。全案可上訴。