快訊／連戰設「英雄宴」 挺韓國瑜　花20分鐘痛批民進黨摧殘兩岸經貿

記者楊蕓／台北報導

前國民黨主席連戰8日設「英雄宴」力挺國民黨總統參選人韓國瑜，歷任黨主席吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱以及現任黨主席吳敦義都出席。而在「英雄宴」之前，連戰在「全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）」活動上致詞時，花了長達20分鐘細數蔡政府施政摧殘兩岸經貿，包括任意的「去中國化」，區域經濟整合一籌莫展、兩岸對立衝突持續高升等。

「英雄宴」之前，連戰在出席「全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）」活動致詞表示，國民黨是一個建設台灣的政黨，也是一個贏得兩岸和平發展的政黨，讓我們有今天的和平安樂、光明前途的政黨，「因此，我們沒有其他選擇，在這場大選之中，我們唯有團結奮鬥、撥亂反正，重新重回執政，這是我們唯一的選擇。」

連戰痛批，去年九合一選舉，國民黨是勝利者，對民進黨執政充滿一意孤行、背道而馳相當失望，「執政者似乎已經忘記當年她選舉時提出『唯一現狀、九二共識』是最基本的國家發展方向，蔡政府忽略民意濫用國家資源，花三千億做政策買票、製造社會仇恨，使經濟發展舉步維艱，台灣的國際空間萎縮，還任意的「去中國化」，區域經濟整合一籌莫展、兩岸對立衝突持續高升……，直呼種種施政「為害到世代人的認同，是多麽可怕的事情！」