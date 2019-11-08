韓市府疑員工洩密　陳其邁：別把員工當賊當鬼

▲陳其邁視察高雄梓官蚵仔寮漁港周邊漁業建設工程。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜爭議不斷，高雄市議會質詢內容成為外界焦點，由於綠營議員常能掌握市府內部訊息，韓市府因此懷疑有內部員工洩漏資訊。對此，行政院副院長陳其邁8日受訪時感嘆，不應該把員工當賊當鬼。

民進黨議員高閔琳日前在議會質詢時，質疑文化局修改「高雄市高雄流行音樂中心設置自治條例」，想把高流中心董事全部解聘。基於相關案件還在內部討論，替請假中的韓國瑜代理市長的高雄市副市長葉匡時質疑，市府內部訊息外流得很嚴重，質疑公務員違背行政倫理洩密。

對此，陳其邁8日至高雄視察建設時表示，「我想不要把市府的員工當鬼或當賊，他們還是在工作上一起為市民打拚的夥伴，還是要對市府員工多信任，假如能夠努力工作，而且認真打拚，我相信市府員工都是文官，都是公務員，也會跟市府合作，沒有必要再指責市府員工，我覺得這個對市府員工來講情何以堪。」

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