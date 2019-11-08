「佳芬講堂台北場」開放報名　李佳芬10日與「神秘嘉賓」大談教育理念





▲李佳芬講堂台北場。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

韓國瑜競選辦公室3日在台中舉辦首場「佳芬講堂」，由國民黨總統參選人韓國瑜的太太李佳芬大談教育理念；8日再公布台北場「佳芬講堂」時間和地點，採用網路報名制，報名人數限制為300人，還特別強調重磅邀請到「神秘嘉賓」與李佳芬同台，一起分享如何培育下一代自由翱翔的價值觀。

根據公布的「佳芬講堂台北場」資訊，上面寫著「孩子是國家的棟樑、未來的主人翁，青年是國家的希望、發展的基石，對於學齡孩童的教養撫育、莘莘學子的就學就業課題，教育一直都是他們最重視的層面。從家庭教育到學校教育，透過國際觀的培養，帶給孩子良好的競爭力，讓下一代立足台灣、走向世界的舞台，更是我們最努力想達到的目標。」

值得一提的是，「佳芬講堂-台北場」還邀請了「神秘嘉賓」與李佳芬同台，希望透過幽默風趣卻深度探討的模式，一同來分享他們的教育理念，以及對於如何培育下一代自由翱翔的價值觀。

【佳芬講堂台北場報名網址請點此】

●主辦單位：韓國瑜競選辦公室

●活動時間：108年11月10日（星期日）14:00-15:30，13:30開始報到

●活動地點：劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂 一樓集賢廳（台北市士林區中山北路四段16號）

●報名辦法：

（一）報名方法：採網路報名SurveyCake表單。

（二）報名時間：即日起至額滿為止。

（三）報名人數：300位。

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