蘇貞昌嘉義視察「風險橋梁」　承諾全額補助3億8,771萬元

▲▼ 蘇貞昌前往嘉義視察風險橋梁並承諾補助修繕。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長蘇貞昌8日在縣長翁章梁、立委蔡易餘、議員黃嫈珺、姜梅紅等人的陪同下，前往東石臥龍橋視察，聽取公路總局及縣府建設處的「風險橋梁」改建計畫簡報。當下蘇院長也允諾，將全額補助共9座危險橋梁的改建經費，共計3億8,771萬元。

▲▼ 蘇貞昌嘉義視察風險橋梁，聽取簡報說明。（圖／嘉義縣政府提供）

自宜蘭南方澳斷橋事件後，全國的危險老舊橋梁已成全民注視問題，蘇院長也表示，在危急名單上的橋梁，若地方政府財政困難，沒有辦法進行修繕，那就由中央來補助地方辦理改建，並依照最嚴謹標準進行維修。



建設處長林聰利說，嘉義縣共有1,116座橋梁，縣府每年辦理橋梁定期檢測1次，今年辦理定期檢測橋梁共計有564座。依照急迫性來分類，1年內應維修改善共計137座，經費為1,800萬元，評估過後其中有9座風險橋梁是急需改建。

特殊風險橋梁9座，分別有東石臥龍橋；中埔裕民橋；水上潭上橋、下庄尾橋；番路濁水溪橋；布袋龍宮橋、江菜橋；大埔九恭橋；六腳玄天橋，經費共計3億8,771萬元，其中以東石臥龍橋改建費用1億1,822萬元為最高。

▲▼ 嘉義特殊風險橋梁9座，當中東石臥龍橋改建費用1億1,822萬元為最高。（圖／嘉義縣政府提供）

8日上午，蘇院長在聽取簡報完後，立即答應9座危險橋梁的改建經費，將由中央全額補助。他說，無論首長或民代均有任期，但橋梁卻是鄉親天天必須使用的，應以人民的福祉為優先考量。

翁章梁表示，在南方澳斷橋事件後，蔡英文總統指示，將對於全國的老舊橋樑進行全面的檢測。今天蘇院長特地南下嘉義視察風險橋梁，並且答應將全額補助9座危險橋梁改建，嘉義鄉親都會非常感謝，縣府也會全力配合中央的處理。

緊接著蘇院長強調，往後的公共工程必須要有履歷，誰設計、何時設計，這些必須清楚寫在履歷上，以確保工程品質。若按照規範施工、遵循SOP走，使用才20年的臥龍橋不應該有這些問題。建設公共設施要有遠見、有觀念，並且要有因地制宜的考量，也期望地方政府能全力配合風險橋梁的改建。

東石臥龍橋在民國87年竣工，由於位處地層下陷區域，造成橋梁過低；通水斷面嚴重不足，加上鋼筋嚴重外露鏽蝕；橋梁主構件與次要構件也有加劇劣化情形，因此被列為特殊風險橋梁，同時也是亟需改建的橋梁之一。