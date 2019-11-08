韓國瑜稱「失業應到按摩院紓壓」　陳其邁：要把話說清楚比較重要





▲韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。民進黨立委林俊憲加碼爆料，韓國瑜當時疑似施壓業主台肥，借他2成款項。韓國瑜回應，「那時候的心情應該去按摩院紓壓，怎麼會施壓？」對此，行政院副院長陳其邁8日受訪時表示，「按摩大概也沒辦法紓壓啦！還是要把話說清楚比較重要啦。」

對於韓國瑜的「失業舒壓」說，陳其邁8日一早受訪時表示，「韓市長還是必須說明清楚，按摩大概也沒有辦法舒壓，把話說清楚比較重要。」

韓國瑜8日繼續請假跑選舉行程，陳其邁則是一早就行程滿檔，回到家鄉高雄視察梓官蚵仔寮漁港周邊漁業建設工程。他受訪時表示，蚵仔寮漁港是台灣最出名的內地漁港，有一些包括基礎工程，跟一些讓我們的漁產品更符合衛生標準的相關建設都在蚵仔寮，所以今天來視察工程的進度，隔壁左營軍港的建設也擔心會不會影響到蚵仔寮的漁獲，所以特別來聽取漁會與漁民的心聲，了解他們的想法。

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