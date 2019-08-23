快訊／蔡英文向軍公教致謝、致歉：風雨會過去 一起迎向更永續的社會

▲蔡英文為年改向軍公教致敬。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委聲請的軍公教年改釋憲案，大法官會議在23日做出釋字781、782、783號3份解釋，並宣告有關軍公教年金改革的28條法律規定部分違憲、部分合憲。總統蔡英文晚間透過臉書向軍公教致謝也致歉，強調風雨會過去，「我們將一起迎向更永續、更美好的社會。」

蔡英文表示，23日司法院大法官會議做出了釋字第781號、第782號及第783號三項重要的解釋文。針對年金改革的內容，除了再任私校薪資超過一定門檻必須停發退休金之外，大法官都做出「合憲」的解釋，也認為年金改革的修法既沒有侵害到受規範對象受憲法保障的工作權、服公職權丶財產權與生存權等基本權利，也沒有違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則和比例原則等憲法原則。



蔡英文提到，年金改革在經歷了這麼多年的討論與爭論後，塵埃終於落定。僅管過程中難免衝突與爭執，但也因為社會的支持和體諒，讓所有現職和退休的軍公教人員，再也不必擔心退撫基金破產，每個人都可以擁有穩定的退休生活保障，世世代代領得到，長長久久領到老。



蔡英文強調，「做為總統，我要再一次謝謝軍公教同仁對改革的支持和諒解，也要對大家承受的不便與造成的困擾，表達誠摯的歉意。因為許多人的共同付出，過去政府沒有解決的年金破產危機，所幸能及時懸崖勒馬。風雨會過去，我們將一起迎向更永續、更美好的社會。」