年改釋憲結果出爐！韓國瑜競總：司法淪陷，大法官成選舉機器

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立委聲請的軍公教年改釋憲案，大法官會議在23日做出釋字781、782、783號3份解釋，宣告關於「軍公教退休後再任私立學校」部分條文違憲、立即失效，但包括信賴保護原則、法律不溯及既往原則等爭議，大法官認為沒有違憲。對此，韓國瑜競選辦公室23日晚間發出聲明（詳見文末），痛批大法官已成選舉機器，司法已經淪陷。

軍公教年改釋憲共有3案，分別由國民黨立委江啟臣、李鴻鈞、高金素梅等38人聲請，主要針對軍公教列出6至8項爭議點，包括修改退伍金、退休俸、贍養金給與基準規定，是否違反法律不溯及既往原則、侵害受規範對象的財產權。

▲八百壯士等反年改團體23日到司法院外聆聽年改釋憲案結果。（圖／記者李毓康攝）

司法院大法官23日下午4點公布軍公教年改釋憲3案結果，在3份解釋文中，大法官宣告大部分條文合憲，唯獨對「若領取退休俸時，又再就任私立大學專任教師或私立學校職務，而且每月支領薪資總額超過『每月基本工資』或超過『公務員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者』，須停止領取退休俸」此一規定，大法官認為違反《憲法》保障平等權規定，宣告此項規定立即失效。

韓國瑜競選辦公室23日晚間發聲明表示，時值823炮戰61週年，民進黨的「御用大法官」卻為國人上演了一場摧毀國家根基的鬧劇，這對軍公教警消來說，無疑是二度傷害。希望年輕朋友們能好好思考，民進黨政府說改就改，完全不顧對民眾的承諾，也不顧退休朋友的尊嚴，如何能相信這個政府會對人民有誠信？「今天軍公教警消同仁的遭遇，可能就是我們未來的命運。」

韓國瑜競選辦公室聲明全文：

司法淪陷！ 御用大法官也成選舉機器！

今天是823炮戰61週年。可惜在這紀念前人用生命捍衛國家的日子，民進黨御用大法官卻為國人上演了一場摧毀國家根基的鬧劇，今天的釋憲結果，除轉職（例如任私校教職）違憲外，其餘都是合憲，這對軍公教警消的朋友來說，無疑是二度傷害。

一場充滿鬥爭思維，錯誤百出，背信棄義的年金改革 ，大法官解釋案竟以若不改革致年金破產，將造成「政府誠信危機」為由，作出不違憲之結論。如此解釋不符事實，退休基金破產危機依舊，徒然使軍公教警消同仁對政府喪失期待，文官體系岌岌可危。

更嚴重的是，這一場方向錯誤的年金改革，將會造成現任及退休軍功教警消同仁全面緊縮消費，間接影響國內的內需市場，造成經濟衰退的螺旋效應。

一場成功的年改，應該以「實現承諾」、「開源節流」、及「均富安養」為目標，考量全民退休金體制，大家在共同基礎下，以「提高盈餘」、「繳多領多」、「自由轉業」等均富原則，來創造新年改制度。

年金改革不應該是世代對立，政府保障退休同仁的生活就養，某種程度也減輕了年輕世代的奉養負擔。年輕朋友要思考的問題是，在這種霸道蠻橫的政黨領導之下，說改就改，完全不顧政府對民眾的承諾，也不顧退休朋友的尊嚴，我們又怎麼能相信，這個政府會對人民有誠信呢？今天軍公教警消同仁的遭遇，可能就是我們未來的命運。

唯有用選票讓民進黨下架，重建政府的誠信，恢復退休者的尊嚴，人民才有希望，國家才有未來。