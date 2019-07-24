LIVE／私菸風暴第三天　總統府1400親上火線：邱國正接國安局長

記者蔣婕妤／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務超量購買9800條香菸，全案進入司法程序。時代力量立委黃國昌24日再度爆料，5輛載送私菸的貨車，不是國安局的﹑是總統府的，他發文去總統府問「是誰派車」，得到的回答卻是「拒絕提供」。超量購買免稅菸風波延燒第三天，總統府預計24日下午2點鐘由發言人出面召開記者會回應質疑，同時宣佈退輔會主委邱國正接任新國安局長。

▲蔡英文、邱國正。（合成圖／記者陳崑福、陶本和攝）

針對超量購買免稅菸風波，蔡英文23日上午已特邀請總統府陳菊秘書長、國安會李大維秘書長會商，並指示該案除配合司法單位偵辦外，機關內部亦應徹底調查本案，同時也全面檢視相關流程，了解過往長年積習情形，與探討流弊成因，以嚴格加以杜絕。



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