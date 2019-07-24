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永和警衛室憂將解散「狂團購私菸」！特勤爆：趁最後玩一票大的

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▲▼快訊／國安局2官員涉私菸案現身！被調查局人員快步帶上車。（圖／突發中心）

▲國安局2官員涉私菸案，被調查局人員快步帶上車。（圖／突發中心）

記者錢玉紘／綜合報導

國安局少校侍衛官吳宗憲藉總統出訪機會，團購夾帶9800條免稅菸品，引起社會震驚。有國安特勤人士爆料指出，永和警衛室認為蔡英文可能不會連任，這也是任內最後一次出訪機會，所以當作「最後一把」，下訂人數變多，做法也變更大膽。

《中時電子報》報導，熟悉國安特勤的相關人士指出，負責總統官邸維安的永和警衛室可能是認為蔡英文要連任有困難，再加上這是任內最後一次出訪，因此當作最後一次團購機會，來「玩一把大的」，可能連低階的士官都參與。檢調單位目前已經查扣少校侍衛官吳宗憲負責的團購名單，但仍只是冰山一角，不排除另有國安官員涉案。

事實上，買免稅菸的確是過去國安特勤舊有的陋習，但是這次有華航配合，把免稅菸放在倉庫裡，想隨車隊矇混過去，是新的模式。特勤人士指出，過去幾任總統的警衛室都有多帶菸的狀況，但是沒有人會放在倉庫中，顯示永和警衛室被
「寵慣了」。

私菸風暴持續延燒，專案小組掌握情資後，22日晚間將涉案的10人移送往台北地檢署調查，訊後諭令其中8人依20萬至50萬元不等交保。到了23日早上8點多，吳宗憲與另名國安局人員張恒嘉因涉嫌貪污等重罪，檢方訊後認為有串供之虞向法官聲押禁見獲准。

吳宗憲在接受偵訊時坦承是幫他人代購，並非與私梟合作賺差價，並主動交出一份50人的名單做為證據，其中還包含非國安單位的貴婦團，檢調預計近日就會約談這些「跟團」的買受人到案說明。

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關鍵字：私菸,國安局,永和警衛室

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