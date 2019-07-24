快訊／國安局抓內鬼：1500人填私菸「自檢表」　現金、轉帳一併查　

記者徐政璿／台北報導

私菸風暴擴大！涉案的國安局少校警衛官吳宗憲已向檢調單位交出一份50人團購名單，涉案對象包括總統府、國安局，國安會等單位。為求自清，國安局23日啟動內部調查，要求局本部、特勤中心、科技中心、訓練中心共1500名同仁，全部填寫「自檢表」，限期在今天繳交完畢。

▲被踢爆的9200條私菸以七星為最大宗。（示意圖／ETtoday攝影中心）

國安局爆出走私香菸案，涉案的兩名少校吳宗憲、張恒嘉趁著陪同總統蔡英文出訪機會，違法訂購和運送免稅菸品，2人已被羈押禁見，但相關後續的金流與涉案單位與人員，檢調正在積極偵辦中。

為了先抓內鬼自清。國安局23日也啟動內部調查，並發出「國家安全局0222專案自檢表」，要求內部同仁在24日填寫完畢。

在「自檢表」的調查內容當中，問題直接破題：「您是否利用總統2019自由民主永續之旅出訪時機，訂購免稅香菸？」另外，自檢內容中還要求有購買者必須填寫購買香菸的名稱、購買數量、購買金額。

由於吳宗憲已向檢調單位交出一份50人團購名單，消息人士透露，不只國安局，有購買私菸的府方成員、國安會成員已經人人自危，國安局啟動內部調查，抓到的恐怕只是冰山一角，所牽連的絕對超過50人。

此外，根據《ETtoday新聞雲》掌握的訊息指出，吳宗憲刷卡買菸是先將600多萬付給銀行，也就是俗稱「溢繳」，在刷卡時才得以授權通過。而國安局在這次的自檢表中，也要求同仁註明是現金交付或是銀行轉帳，並說明金融機構名稱、匯款帳號及收款人帳號。

對於國安私菸風暴第三天，總統府24日下午兩點也親上火線，除了宣布新任國安局長由退輔會主委邱國正接任外，針對特勤涉案的追查進度也公開說明。針對總統府發言人丁允恭證實，這次的超量購買免稅菸品行為，確實早在蔡英文上任前就有相關情況，不過詳細的數字等證據，還需要等待調查釐清。

丁允恭表示，相關人員隨著出訪之便，超量購買免稅菸品，確實是過去就形成的長年陋習，讓部分人員缺乏違法性的認知，針對出訪人員要再做進一步的調查。

對於黃國昌24日再度質疑總統府當天有派車載送菸品，丁允恭表示，當日的所有相關勤務車輛，確實總統府侍衛室有做調度跟派車，當日調度車輛裡面，也確實有包含特勤中心車輛及侍衛室車輛，也有向總統府借用的車輛。

至於特勤中心的車是誰派的，丁允恭解釋，侍衛室車輛是總統府借用車輛，車輛的調度是地勤人員統一調度，因為涉及到司法調查，要由司法機關進行說明較為妥當。

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