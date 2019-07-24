吳宗憲交出團購私菸「50人名單」　檢調比對還有貴婦團！

▲國安局少校吳宗憲被移送北檢時的畫面。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國安局少校吳宗憲、張恒嘉涉嫌幫忙團購私菸，吳了證明自己沒有與私梟合作賺差價，主動交出一份50人的名單，其中還包含非國安單位的貴婦團，檢調預計近日就會約談這些「跟團」的買受人到案說明。目前檢方訊後以有串證之虞聲押吳、張兩人獲准，另外一起被帶回的特勤人員劉尊彰、潘秉忠等8人，則以20萬至50萬元交保。

時代力量立委黃國昌22日召開記者會爆料，指稱隸屬於總統府侍衛室的國安局少校吳宗憲，涉嫌利用總統出訪勤務，由華航高層代為購買9800條香菸，總金額高達645萬，他還分成5筆訂單刷卡，最高單筆刷卡金額高達200多萬元。

法務部調查局獲報後，交由新北市調查處接手偵辦。調查局22日中午偕同關務署前往查緝，在總統專機落地前就發現5輛貨車陸續裝載196箱走私菸品，當場在桃園機場將其攔獲，並把涉案的國安局人員吳宗憲、張恆嘉、特勤人員劉尊彰、潘秉忠、押車官黃柏維、司機張家維、李君偉、葉信宏、曾彥泰、林國智等10人帶回偵訊。

▼▲黃國昌踢爆國安局走私免稅菸 。（圖／黃國昌辦公室提供）

據了解，吳宗憲當時先在免稅店訂購香菸，接著提前儲存在華航的倉庫，想等到專機抵達後再偽裝成隨行的行李，一路裝車出關；如今被逮個正著，他在接受偵訊時坦承是幫他人代購，並非與私梟合作賺差價，同時主動交出一份50人的名團購名單證明。根據《聯合報》報導，這份名單中還包含國安單位以外的貴婦團，檢調後續會再約談名單上的買受人到案說明，希望能早日釐清案情。

▼▲相關涉案人員被檢方帶回偵訊。（圖／記者劉昌送攝）

由於吳宗憲、張恒嘉皆坦承訂購菸品，且打算透過公務車載運躲避海關查驗，類似的行為至少從2011年開始就有了，只是訂單逐年增加，這次被抓包才會一次曝光9800多條私菸，檢方訊後以有串證之虞向法院聲押。

法官認為，整起案件還有部分訂購清冊未經扣案，檢方應持續清查相關的買受人，比對證詞釐清訂購過程、車輛調度方式、與地勤人員間的配合等細節，菸品的聯繫窗口人員也還有待傳喚到案說明，恐怕還有其他共犯尚未揪出，最後裁准將吳宗憲、張恒嘉兩人收押禁見，其餘8人則以20萬至50萬元不等的金額交保。

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