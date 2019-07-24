吳宗憲「一張卡刷645萬」買9800條私菸！專家揭特殊管道：只有3種可能

記者柯沛辰／台北報導

國安局少校侍衛官吳宗憲藉總統出訪機會，團購夾帶9800條免稅菸品，金額高達645萬元。時代力量立委黃國昌爆料，吳宗憲每一筆訂單都是用同張信用卡刷卡，其中一筆更高達292萬元。根據單據上的卡號追查，這張信用卡應是由玉山銀行發行，與賣場家樂福聯名。不過更讓外界好奇的是，一個公務員竟然有這麼高的額度？

信用卡專家王祖揚表示，倘若一般信用卡額度不高，而這筆645萬私菸又是在國外刷卡，「基本上銀行會擔心有風險問題，通常是不會讓你過。」只有三種可能，才能一次刷到這麼高。

▲信用卡專家王祖揚表示，一般額度信用卡能刷到645萬，正常情況下只有3種可能。（圖／東森新聞）

依照銀行規定，持卡人的信用額度會受到月收入22倍的限制，在沒有外債也無其他無擔負款的情況下，個人月薪須達30萬以上，這是第一個可能。第二個可能是持卡人臨時或永久地調高信用額度，提出財力證明或拿房地產擔保；第三個則是持卡人先湊到這些金額，事先付給銀行，稱為「溢繳」，但600萬這麼高的金額有一定難度。

王祖揚指出，這張信用卡應該不是公務卡，因為這種聯名卡都是用自然人申請居多，若用法人身分申請，通過機率很低。

▲王祖揚推測，吳宗憲申辦的應該是一般個人卡。（圖／東森新聞）

玉山銀行官網顯示，除了個人可申辦的家樂福悠遊聯名卡，還有公家機關可申請的政府採購卡，跟公司行號可申請的公司卡（商務卡），但後兩者通常不會用個人卡的方式合法，所以從目前曝光資料來看，應該是個人申請的信用卡。

財經專家李永年說，「一個正常的卡要提高到600萬的額度，我想任何一個銀行都不會答應吧，除非有一些特殊的關係。因為銀行和客戶之間若有明顯違約的狀況，或著客戶卡費繳不出來，金管會可能就有機會介入了。」

不過，金管會要介入，仍得等到客戶卡費繳不出來。究竟這張卡是如何刷下645萬元款項？背後又有沒有其他人涉案？還有待檢調進一步釐清。

▲財經專家李永年認為，一般卡要提高到600萬元，任何一家銀行通常都不會答應，除非有特殊關係。（圖／東森新聞）

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