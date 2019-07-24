邱國正治軍嚴謹聞名　接國安局長急為私菸案「滅火」

▲新任國安局長邱國正。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國安私菸風暴第三天，總統府24日下午兩點親上火線，除了宣布新任國安局長由退輔會主委邱國正接任外，針對特勤涉案的追查進度也公開說明。總統府發言人丁允恭表示，蔡英文特別指派退輔會主委邱國正接任國安局長，並要求邱國正徹底整頓特勤人員不當買菸的行為，期許邱國正加強國安局團隊紀律，提升運作效能。

國安局官員爆出走私菸風波進入第三天，國安局長彭勝竹在22日事發當晚請辭獲准，總統府24日下午正式宣布行政院退輔會主委邱國正接任國安局長。

邱國正生於民國42年4月12日，曾任國防部參謀總長，民國106年4月屆齡退伍，是國軍留美將領之一。歷任國防部作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長等職。

此外，邱國正更曾入選美國陸軍戰爭學院名人堂，去年8月30日接受美國戰爭學院表揚，創下我國軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例，能力備受肯定。

邱國正以治軍嚴謹聞名，曾公開表示治軍最在意的是士兵的「頭皮」與營區內的「草皮」，因而有「兩皮將軍」之外號。不過私下的邱國正生活簡樸，退伍後還曾被民眾目擊與妻子一同搭乘捷運，一時間成為佳話。爾後經總統蔡英文約見，出任退輔會主委，如今又臨危受命出任國安局局長為私菸案緊急滅火，由軍人身份轉任情治單位龍頭。

值得注意的是，蔡政府上任後最棘手的年金改革，過去就是由邱國正代表協助與退伍軍人溝通，各方評價雖褒貶不一，不過如今再獲蔡英文政府信任，未來勢必將以嚴謹態度大力整飭國安局。

丁允恭表示，蔡英文特別指派退輔會主委邱國正接任國安局長，並要求邱國正徹底整頓特勤人員不當買菸的行為，期許邱國正加強國安局團隊紀律，提升運作效能。

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