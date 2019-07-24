9200條私菸離奇「五度五關」！　分裝5貨櫃作法與一般免稅品不同

▲包含吳宗憲在內等10名相關人員被檢方帶回調查。（圖／記者劉昌送攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國安局人員夾帶9800條香菸闖關一案，負責採買的少校吳宗憲、幹員張恒嘉目前已被法官裁定收押禁見。由於私菸闖關事件的過程太過離奇，外界都相當好奇到底是怎麼辦到的，有熟知機場作業的知情人士透露，整個過程可以說是「五度五關」。

吳宗憲事先在免稅店訂購香菸，接著提前儲存在華航的倉庫，想等到總統專機抵達後再偽裝成隨行的行李，一路裝車出關，沒想到專機還沒落地，香菸就被檢調單位查獲；他與張恒嘉在接受偵訊時皆坦承幫忙訂購菸品，而且類似的行為至少從2011年開始就有了，訂單數量也是逐年增加。

目前，吳、張兩人都被法官裁定收押禁見，另外特勤人員劉尊彰、潘秉忠、押車官黃柏維、司機張家維、李君偉、葉信宏、曾彥泰、林國智共8人，則分別以20萬至50萬元交保。至於這批私菸究竟是如何闖關，也讓外界相當好奇。

▼▲時代力量立委黃國昌踢爆私菸案，並召開記者會直指華航高層說謊。（圖／記者屠惠剛攝、立委黃國昌辦公室提供）

根據《聯合報》報導，一名熟知機場作業的人員推測，吳宗憲透過關係在華航免稅系統平台訂購9200條香菸（另有600條香菸是由國安局人員由海外偷偷夾帶回台），由於數量過多，第一度引起相關作業人員懷疑；接著，總統專機22日返台，這9200條香菸分裝到5個貨櫃中，作法卻與一般的免稅品不一樣，這是第二度引起疑慮的部分。

該名知情人士聲稱，第三度引發懷疑是有人指示要讓貨櫃留在停機坪上，按照規定，總統專機屬於入境班機，理論上應該沒有要等待上機的出境貨櫃；第四度起疑則是這5個貨櫃並未列入卸載表；第五度就是地勤人員打算把突然多出來的5個貨櫃搬到指定車輛上，卻突然接獲指示說不用了，這才有人覺得其中可能不單純。

▼有疑似在桃園機場工作的人員在臉書爆料社團提供去年國安侍衛吳宗憲購買未稅菸的單據。（圖／記者張君豪翻攝）

不過，私菸闖關的詳細過程檢調單位仍在調查中，上述猜測也尚未獲得相關單位證實。法官認為，這起案件可能還有其他共犯尚未查出，未來將持續要求檢方清查相關的買受人，比對證詞釐清訂購過程、車輛調度方式、與地勤人員間的配合等細節，菸品的聯繫窗口人員也要盡快傳喚到案說明。

其他人也看了這些...

► 交出「50人代購名單」！吳宗憲爆不會抽菸 太菜被逼多訂600條

► 吳宗憲「一張卡刷645萬」買9800條私菸！專家揭特殊管道：只有3種可能

► 怕被走私菸掃到！外交部自清：同仁沒有參加「代購行動」

更多內幕...

► 總統專機「私菸演進史」！馬卸任前4000條 蔡從342條飆至9800條

► 「公務門」每天上演走私免稅菸酒！聽到禮遇通關...人在東京60條菸彈全打包

► 總統出訪當日接爆料 邱顯智：太太察覺有異轉請黃國昌處理

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！