快訊／私菸醜聞國安局2官員收押！檢追貪污共犯「最重判無期罰1億」

▲國安局2官員因涉私菸案現身接受調查。（圖／突發中心）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

私菸風暴持續延燒，涉案的國安局特勤吳宗憲趁著陪同總統蔡英文出訪機會，夾帶9800條免稅香菸入境，賺取稅前稅後約507萬餘元價差。專案小組掌握情資後，於22日晚間將涉案的10人移送往台北地檢署調查，訊後諭令其中8人依20萬至50萬元不等交保。23日上午8時許，吳宗憲與另名國安局人員張恒嘉則因涉嫌貪污等重罪，檢方訊後認為有串供之虞向法官聲押禁見獲准。

時代力量立委黃國昌22日召開記者會爆料，直指國安局少校特勤吳宗憲利用總統出訪勤務機會，請華航高層代為購買9200條香菸，總金額高達645萬，分成5筆訂單刷卡；另吳宗憲還自海外帶回600條香菸，總共走私9800條，企圖透過禮遇通關、隨著總統車隊夾帶入境。

法務部調查局獲報後，交由新北市調查處接手偵辦，還發現大批菸品裝箱存放於華膳空廚免稅品倉庫中。調查局22日中午偕同關務署查緝，在總統專機落地前旋即發現5輛貨車陸續裝載196箱走私菸品，當場在桃園機場將其攔獲，並將涉案的國安局人員、5名貨車司機等共10人全部帶回偵訊。

涉案的10人皆是國安局軍職人員，22日深夜被移送往台北地檢署，全案依貪污罪及菸酒管理法偵辦，其中涉案的8人訊後依20萬至50萬元不等交保候傳，而吳宗憲與另名國安局人員張恒嘉則因涉案重大，背後恐還有龐大共犯結構，且2人訊問時說法不一，勾結串證可能性極高，因此遭檢方聲請羈押禁見。

據悉，貪污屬重罪，《貪污治罪條例》第4條、第四款明訂，「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者，處無期徒刑、或10年以上有期徒刑，得併科罰金新台幣1億元。」另據《菸酒管理法》，「輸入私菸、私酒者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、1000萬元以下罰金。」此外，走私香菸海關也要開罰，以每條香菸500元計算，吳宗憲後續恐還得面對490萬元罰款。

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▼吳宗憲、張恒嘉2人訊後遭到檢方聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）