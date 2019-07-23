國安局吳宗憲「已走私8年」！2少校「全程認罪」　供詞設斷點自扛刑責　

▲國安局少校吳宗憲對於被控罪名、罪行坦承不諱，考量還有共犯未浮出檯面，台北地方法院裁定收押禁見。（圖／記者趙永博攝）

記者楊佩琪／台北報導

國安局少校吳宗憲、軍官張恒嘉被控涉嫌透過華航高層，利用總統蔡英文出訪的國賓特殊通道，走私高達9800條免稅香菸，遭台北地檢署以違反《貪汙治罪條例》、《菸酒管理法》等罪聲請羈押。根據了解，團購走私行之有年，至少可追溯到2011年，8年來沒被發現，越買量越大。法官認為，還有共犯未浮出檯面，因此裁定2人通通羈押禁見。

立法委員黃國昌22日出面開記者會爆料，直指隸屬於總統府侍衛室的國安局少校吳宗憲，涉嫌利用總統出訪的勤務，由華航高層代為購買9800條的「七星」等知名香菸，總金額高達645萬，分成5筆訂單刷卡，刷出最高單筆最高200多萬的金額。

法務部調查局接獲線報後，交由新北市調查處接手偵辦，果真在華膳空廚免稅品倉庫中，找到了這批貨物，待蔡英文出訪回國後，至桃園機場埋伏，攔下總統車隊，將吳宗憲等人帶回偵訊。

其中8名相關涉案國安局人員，被檢方以25至50萬交保候傳，吳宗憲及張恒嘉則被以涉犯《貪汙治罪條例》第4條第1項第4款「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」、第6條第1項第5款「之非主管或監督事務圖利罪」，以及《稅捐稽徵法》第41條逃漏稅捐罪、第43條「幫助逃漏稅捐罪」、《菸酒管理條例》第45條第2項「輸入私菸罪」等，聲請羈押禁見。

▲國安局軍官張恒嘉也被收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

根據了解，對於被控罪名，吳、張2人坦承不諱，承認負責訂購菸品，並透過工務車載運，使得以不須經過海關查驗，且「行之有年」都未被發現，至少可向上追溯到2011年便已開始，由於「訂單」年年增加，至此次曝光私菸竟高達9800多條。

法官認為，全案還有部分訂購清冊未經扣案，也需檢察官持續清查相關買受人，比對相關證詞釐清訂購過程、車輛調度方式，與地勤人員間的配合等細節，另透入菸品的聯繫窗口也還有待傳喚到案，恐還有共犯未浮上檯面，因此有串供滅證之虞，將吳宗憲、張恒嘉2人收押禁見。

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