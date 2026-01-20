龔峰祥接任阿里山管理處處長　力推北回歸線明珠再升級

▲阿里山管理處處長龔峰祥（圖右）就任，將推動阿里山成為北回歸線上最璀璨的明珠 。（圖／阿里山管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)於01月16日完成交接及布達，原處長黃怡平榮任觀光署景區發展組組長，新任處長由東海岸國家風景區管理處副處長龔峰祥陞任，龔處長曾任阿里山管理處技正兼管理站主任，並歷練東海岸管理處副處長，對山林與海岸型風景區的建設、管理與行銷皆具豐富經驗。未來將結合自身實務歷練與跨域視野，持續推動阿里山創新發展，讓阿里山成為國內外旅客心中不可錯過的旅遊目的地。

龔處長表示，阿里山位於北回歸線上的山林地帶，從山麓延伸至高山之巔，不僅擁有壯麗自然景觀，更承載著豐富的人文、產業與生活記憶，長年被譽為「全球最值得造訪的景點之一」。面對旅遊型態轉變與永續發展的挑戰，未來將攜手地方與產業夥伴，共同為阿里山打造更具深度與溫度的旅遊體驗。

在發展方向上，阿里山管理處將以「北回之巔旗艦計畫」為核心，規劃「觸日之丘」、「日曜脈動」及「奮起山城」三大主軸，串聯高山地景、北回歸線意象、鄒族文化與奮起湖鐵道歷史，透過空間優化與體驗設計，提升遊客服務品質，讓旅人能更貼近阿里山的自然與故事。

同時，也將因應智慧景區與永續旅遊趨勢，深化永續旅遊推廣、體驗場域營造及智慧旅遊應用，並結合在地咖啡、茶產業、生態旅遊、原住民族文化、鐵道特色與浪漫旅遊等元素，發展主題式行程，透過產業合作與行銷整合，提升阿里山整體觀光品牌。

阿里山不只是賞景的地方，更是一趟能放慢腳步、感受山林與人情味的旅程。阿里山管理處誠摯邀請大家走進山林，在一杯高山茶與一口在地咖啡的陪伴下，細細品味阿里山的自然風景、文化底蘊與永續價值。