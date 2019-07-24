李大維辦公室也「團購」走私菸？　總統府回應了

▲李大維。（資料照／記者翁嫆琄攝）



記者呂欣玫／台北報導

國安私菸風暴第三天，總統府24日下午兩點親上火線，除了宣布新任國安局長由退輔會主委邱國正接任外，並說明特勤涉案的追查進度。對於外界質疑國安會秘書長李大維辦公室，以及總統府有人牽涉其中，總統府發言人丁允恭表示，對於涉案人員「我們是支持配合司法相關調查，希望由司法機關去說明。」

國安局少校吳宗憲、張恒嘉涉嫌幫忙團購私菸，外傳李大維辦公室、總統府有人涉入走私菸「團購」行列，而吳宗憲也已主動交出一份50人的名單，其中包含非國安單位的貴婦團，檢調預計近日就會約談這些「跟團」的買受人到案說明。

對此，丁允恭表示，司法已經進行調查中，主要相關當事人也在羈押中，對於涉案人員府方支持配合司法相關調查，希望司法機關釐清後進行說明。

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