台東縣新任警察局長林宏昇上任　縣府盼維持治安平穩交通順暢

▲台東縣警察局舉行卸、新任局長交接布達典禮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局卸、新任局長交接布達典禮，20日在該局二樓大禮堂舉行，副縣長王志輝親臨主持，內政部警政署警政委員李安淳監交，典禮邀請地方各級民意代表、情治單位及政府機關等首長、退休警察及所屬員警代表等參加觀禮，典禮熱烈、隆重。

王副縣長於致詞時表示，卸任局長蔡局長到任以來工作認真負責，推動各項警政工作不遺餘力。除於2025年《遠見》縣市總體競爭力中，在警政治安面向榮獲全臺第2名佳績，在交通事故防制、刑事案件偵處，以及熱氣球、跨年晚會等各項大型活動疏運任務，均帶領同仁圓滿達成，屢獲警政署評比肯定，蔡局長到任新職後必定能遊刃有餘，更上一層樓。

新任局長林宏昇，55歲，中央警察大學58期畢業，歷任內政部警政署航空警察局刑事警察大隊大隊長及台南市政府警察局刑事警察大隊大隊長等職務，本次由內政部警政署刑事警察局主任秘書調任，新任副局長陳楨筌，59歲，中央警察大學54期畢業，由高雄市政府警察局小港分局分局長調任。



王副縣長表示，縣府團隊近年致力推動「慢經濟」思維，透過舉辦台灣國際熱氣球嘉年華、東浪嘉年華及國際衝浪公開賽、跨年等活動，成功加值台東城市品牌。為感念警察同仁維護治安與交通之辛勞，縣府除增列約用人員分擔庶務以提升效能，今年更持續編列預算新建辦公廳舍，並補助員警超勤加班費與健康檢查費，以強化同仁打擊犯罪、捍衛治安的決心。



最後，王副縣長對新任林局長表達誠摯歡迎，期許林局長在二位副局長襄助下，能承續優異表現，並期勉全體同仁於春節期間維持交通順暢與治安平穩，讓縣民與旅客安居樂業，共享幸福新年。