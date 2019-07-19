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馬英九稱「軍機飛來飛去影響生育」　總統府傻眼：奇怪荒謬的理論

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▲前總統馬英九。（圖／記者陶本和攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前總統馬英九19日表示，在他任內台灣新生兒增加1萬5000人，總統蔡英文任內目前卻減少3萬2000人，有學者指他任內兩岸和平，民眾願意生育，但若軍機飛來飛去，則影響生育意願。對此，總統府發言人丁允恭回應，這是奇怪荒謬的理論，「馬政府時代傾中的政策，讓人民生活在被對岸統治的陰影之下，才會讓大家對下一代的生活充滿憂心」。

馬英九表示，出生率低光靠生育補助不夠，大環境很重要，如果經濟情況不好，包含一例一休、年金改革都會有影響，也有學者指出，因為他任內兩岸和平繁榮、安和樂利，大家比較願意生育，但如果整天軍機飛來飛去，生育的意願就不高。

對於馬英九的此番談話，總統府相當不以為然。發言人丁允恭表示，政府充分保障台灣的國家安全的政策方向，才會讓大家對生活有信心；政府目前對於少子化，從擴大公共化，建構準公共機制，延伸育兒津貼發放年限與範圍，都能具體減輕家長經濟負擔，全盤完整的政策，相信才能有效因應少子化問題。

談到馬英九提到大環境的說法，丁允恭則是反嗆，「那更是自打臉」。丁允恭指出，在GDP成長、平均薪資、最低薪資、股市表現等數據，蔡政府都勝過馬政府，「民眾充分就業的表現，蔡政府更是明顯痛打馬政府，蔡總統任內的失業率最高點，還比馬總統任內的最低點來得低」。

丁允恭說，馬英九任內，政策持續嚴重傾中，大家擔心他把台灣「送中」，才是讓台灣人民無法安居樂業的關鍵要素；馬英九傾斜的政治路線，使人民對國家安全疑懼不安；傾斜的經濟政策，則嚴重影響台灣產業提升，也遲滯青年薪資成長。

丁允恭強調，蔡英文政府強化國防力量、提升台灣安全、保障台海現狀，也善盡促進區域和平責任；經濟層面，提升台灣產業，更擴大吸引台商回台投資，才能真正為人民帶來好生活、為下一代帶來希望。

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關鍵字：馬英九,蔡英文,軍機,生育率

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