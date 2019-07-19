聖露西亞的「布朗」對管碧玲說：我對妳的國家感到驕傲

記者蔡文鈴／綜合報導

立委管碧玲跟隨總統蔡英文出訪拚外交，隨行團隊受到聖露西亞的熱情款待，管碧玲也臉書發表聖露西亞第二外長「布朗」的演說，介紹小英總統，並感謝台灣，更對當面告訴管碧玲，「我對妳的國家感到驕傲」。

管碧玲表示，聖露西亞的第二外交部長Sarah Flood-Beaubrun，兩天的行程中，他三度公開演講：介紹小英總統，並感謝台灣。管碧玲說，布朗對台灣充滿了驕傲，並當面說：「我對妳的國家感到驕傲」

管碧玲臉書放上影片，是布朗在「Gi Net」合作計劃的剪綵儀式上的致詞，讓台灣人民深受感動。台灣人民紛紛以各種方式，在轉傳這個影片。

管碧玲認為，這個心靈的接觸，最重要的意義，在於台灣人民看到：我們的邦交國是用「真誠地了解」在支持台灣；是因為分享相同的價值而替我們發聲。

管碧玲說，這強烈撞擊我們的認知：台灣社會長期扭曲台灣與邦交國的外交關係，把邦交國視為需要我們援助的小國，無形中把他們對我們的支持，當作一種交換。

管碧玲相信，看過布朗演說的影片，台灣人會在瞬間改變對臺灣與邦交國外交關係的認知，我們會珍惜與更敬重這些原本只是被視為「不過是一個小國」的邦交國。

這一趟伴隨總統的外交之旅，管碧玲看到邦交國有非常多的「布朗」，他們在自己的國家，以及國際舞台，替台灣說話，內心懷抱的，是對台灣的尊重、感謝、與友誼。

▲管碧玲跟隨總統蔡英文出訪。（圖／翻攝管碧玲臉書）



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