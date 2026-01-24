橫山書法研究論文獎　簡欣晨榮獲首獎抱走15萬元

▲第三屆「橫山書法研究論文獎」，臺灣簡欣晨(右)榮獲首獎獨得獎金15萬。（圖／橫山書藝館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「第三屆橫山書法研究論文獎」24日於橫山書法藝術館，舉行頒獎典禮暨獲獎論文發表座談會。市府文化局副局長唐連成表示，本屆「論文獎」經兩階段嚴謹評選，共選出3篇優秀論文。首獎「橫山研究獎」由簡欣晨以「康熙皇帝的集字活動─從幾件董其昌（款）〈古詩十九首〉談起」獲獎，獨得獎金15萬。

▲評審代表澳門大學藝術與設計系副教授吳秀華頒發優選獎。（圖／橫山書藝館提供）

另有2篇優選獎，各獲獎金3萬，分別由香港唐寧「〈信行禪師碑〉作為薛稷書跡的真確性與其背後的唐代政治、佛教及書法」，以碑刻為核心，結合宗教、政治與時代書法觀，彰顯書法研究與歷史語境緊密扣連的特質；以及中國趙冲「從偽作到經典—小字本〈麻姑仙壇記〉的接受史研究」獲選，聚焦於特定作品流傳過程，揭示從偽作到經典的轉化歷程中，人為操控與文化接受的互動關係。

唐連成說，本屆投件論文研究領域涵蓋書法史、文人交流與美學、現當代書法、書法教育等多元面向，並結合歷史、哲學、社會學、策展、音樂與創作等跨學科研究方法，展現書法研究在漢字文化圈中持續深化的學術潛力與研究能量。

▲「第三屆橫山書法研究論文獎」頒獎。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市立美術館館長林詠能指出，「橫山書法研究論文獎」歷經前兩屆耕耘，並轉型為「國際提名與公開徵件並行」之機制，吸引臺灣、中國、日本、香港、馬來西亞、新加坡及義大利等地研究者參與，共超過70件，突破歷屆紀錄。顯示「論文獎」在國際學術界逐步建立能見度與吸引力。未來期盼持續匯聚優質研究成果，深化國際學術交流，並拓展書法藝術研究的視野與學術價值。