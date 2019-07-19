找到蔡英文博士論文！教育部：在倫敦政經學院「圖書館特藏閱覽區」

▲立委陳學聖日前認為蔡總統的升等論文及專書，有許多流言蜚語，要求教育部公布相關資訊以正視聽。（圖／記者陶本和攝）

記者崔至雲／台北報導

立委陳學聖日前表示，近期傳找不到總統蔡英文過去在政大及東吳任教期間升等應提之論文及專書，因此行文教育部，要政大、東吳提供升等論文及專書，希望能以正視聽。教育部高教司長朱俊彰今（19日）指出，蔡總統任教資格係由政大在73年及79年函送專任副教授及教授資格文件到教育部審查，經教育部審慎查證「確認屬實」，且都可透過大學圖書館或檢索系統等學術資源查詢。

朱俊彰指出，關於蔡英文倫敦政經學院博士論文部分，經教育部請駐英代表處教育組向該校查證其圖書館確有典藏蔡總統博士學位論文，除可透過該校圖書館書目檢索查悉，該館亦將論文置放於特藏閱覽區供申請學術閱覽；駐英代表處教育組並派員至該館並獲許可拍攝論文封面及內頁館藏條碼，該校也說，如有其他疑義亦可逕洽詢問，該校將樂意協助。

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▲▼教育部表示，總統蔡英文的博士學位論文及升等著作，經教育部審慎查證「確認屬實」。（圖／教育部提供）

關於蔡英文副教授資格部分，教育部說明，74年由教育部部長李煥主持之「學術審議委員會第16屆常務委員會第16次會議」決定審議通過。另外，蔡英文教授資格部分，教育部指出，是在民國80年2月22日由部長毛高文主持之「學術審議委員會第19屆常務委員會第8次會議」決定審議通過。

另外，關於蔡總統升等著作，教育部表示，教育部依刊載出版資訊，洽詢大學圖書館與檢索線上學術資料庫發現均有收錄典藏並供公眾查閱，社會各界亦可透過相關資料庫查詢檢索。教育部洽請台大、政大及中原大學協助，拍攝其圖書館收錄典藏之實體書籍封面、目錄及出版資訊。

教育部最後也強調，蔡英文博士學位論文及升等著作，經教育部審慎查證確認無誤，且均可透過大學圖書館或檢索系統等學術資源查悉。

▼教育部表示，總統蔡英文的博士學位論文及升等著作，經教育部審慎查證「確認屬實」。（圖／教育部提供）