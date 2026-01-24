　
    • 　
>
尾牙完樂極生悲「進診所插尿管」！泌尿醫曝原因

▲▼尾牙春酒應酬多閃酒有技巧。（圖／pxhere）

▲近日年關將近，許多公司會辦尾牙，泌尿科醫師張美玉提醒。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

記者柯振中／綜合報導

年關將近，不少民眾參加尾牙飲酒助興，卻可能忽略身體警訊。泌尿科醫師張美玉分享，一名60歲男子在尾牙後出現頻尿、排尿困難，整夜反覆起床卻無法順利解尿，經檢查竟是急性尿液滯留。醫師提醒，中年男性若有攝護腺肥大問題，飲酒過量恐成為「最後一根稻草」。

張美玉指出，該名男子由太太陪同就診，主訴從前一晚開始頻尿且膀胱不適，一夜起床七、八次仍無法排空。醫師初步研判可能與膀胱尿道炎、攝護腺肥大或膀胱過動有關，安排膀胱超音波檢查後，發現殘尿量高達約800毫升，確診為急性尿液滯留。

▲▼尾牙,聚會,公司聚會,寒暄,社交,聊天。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

▲近日年關將近，許多公司會辦尾牙，泌尿科醫師張美玉提醒。（示意圖／免費圖庫Wunderstock）

尾牙後急性滯尿

張美玉說明，患者回想前一晚參加尾牙並大量飲酒，長時間未即時解尿，導致膀胱過度脹大。加上中年男性常見的攝護腺肥大，在酒精影響下使攝護腺進一步收縮，最終造成尿液無法順利排出。

她進一步指出，許多男性平時僅覺得排尿不順，並未特別在意，但在大量飲酒、憋尿或醉酒狀態下，容易誘發急性尿滯留，需要立即插尿管處理，否則恐引發更嚴重的泌尿道併發症。

攝護腺成關鍵

張美玉提醒，年節聚餐飲酒並非不可，但中年男性應特別留意排尿狀況，飲酒過程中務必定時如廁，避免長時間憋尿，「要不然隔天你們就會集體到我的診所來插尿管了。」

01/22 全台詐欺最新數據

150萬台男微軟！過30歲出現「3大初老症狀」千萬別拖

150萬台男微軟！過30歲出現「3大初老症狀」千萬別拖

男人年齡邁入3字頭，開始驚覺自己「不太行了」？泌尿科醫師莊豐賓指出，男性一旦出現「3大初老症狀」包括晨勃頻率減少、勃起硬度下降，以及不容易維持硬度，代表該就醫了。根據統計，台灣40歲男性有40%有勃起問題，70歲者更達70%，其中硬度不只攸關床上雄風，還可能和血管健康、代謝狀況、荷爾蒙，甚至慢性病有關。

常被誤當肥大　醫揭攝護腺癌「5大風險因子」

常被誤當肥大　醫揭攝護腺癌「5大風險因子」

男反覆胃部悶脹「血糖微異常」　竟確診末期胰臟癌

男反覆胃部悶脹「血糖微異常」　竟確診末期胰臟癌

「1顆藥丸」增加白內障手術風險　恐虹膜鬆弛

「1顆藥丸」增加白內障手術風險　恐虹膜鬆弛

球友揪團看泌尿科！18洞打太久全因「頻尿」　檢查驚見攝護腺肥大

球友揪團看泌尿科！18洞打太久全因「頻尿」　檢查驚見攝護腺肥大

尾牙飲酒尿液滯留攝護腺肥大泌尿健康中年男性

