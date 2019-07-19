蔡英文為了連任要把阿扁「關回去」？陳致中用8個字回應了

▲陳水扁出席台灣北社18周年募款餐會暨簽書會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤、林銘翰／台北報導

前總統陳水扁17日晚間在臉書揭露民進黨前主席許信良跟民進黨前秘書長洪耀福正在操盤2020大選，醞釀要總統蔡英文把他抓回去，就可以爭取連任成功。對此，阿扁兒子、高雄市議員陳致中19日受訪時僅以8個字回應：「沒有聽說這個問題」。

前總統陳水扁19日晚間出席｢台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會｣，在現場替支持者簽書一小時，隨後參與北社募款餐會，並規劃上台高歌2曲。

台中監獄副典獄長戴明瑋表示，陳水扁16日已經透過醫療小組，提出出席募款餐會與簽書會的申請，台中監獄准予陳水扁參加活動，不過，必須遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」等四不原則。

19日晚間舉行的「台灣北社18週年感恩募款餐會」中，包括民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃、民進立院黨團總召柯建銘都會上台致詞，原本也在出席名單上的獨派大老辜寬敏因為身體狀況最後沒有現身。

在餐會活動現場，除了陳水扁現身外，陳致中也跟著爸爸一起出席，針對阿扁稱小英醞釀要把自己「關回去」，陳致中說，「沒有，我沒有聽說這個問題」。

至於阿扁是否對小英心情上難以釋懷，陳致中表示，父親跟自己一樣，都是民進黨黨員，面對明年大選，最重要的還是要守住台灣主權，這是大家的共同目標。

▼陳致中。（圖／記者李毓康攝）