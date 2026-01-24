　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

▲許景琦。（圖／記者游瓊華攝）

▲在亞太呼吸睡眠整合協會秘書長蔡至誠（左）號召下，台灣醫療界代表將赴歐洲，實地參訪失智照護村；另外，維新醫院院長、精神科醫師許景琦（右）也將在里昂大會上發表演說。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

第37屆國際阿茲海默症大會（ADI）將於2026年4月12日至16日在法國里昂國際會議中心舉行。這場兩年一度的國際醫療盛會，台灣將由會員國代表「台灣失智症協會」組團參展。精神科醫師許景琦亦受邀擔任講師，預計於4月16日上午發表關於「抗發炎飲食」與失智症死亡率關聯的最新研究成果。

許景琦指出，團隊分析2007至2014年「美國國家健康與營養調查」（NHANES）中，約1.9萬名成人的大型世代資料。研究發現，抗發炎食物的攝取比例與死亡率具顯著關聯。數據顯示，當抗發炎食物佔總攝取能量達10%以上時，能有效降低全因死亡風險；若攝取量為0%，全因死亡風險則顯著升高。

在阿茲海默症（AD）特異性死亡率方面，研究指出保護效果在特定族群中尤為明顯。男性與非西班牙裔白人族群中，攝取抗發炎飲食可顯著降低AD死亡風險。

許景琦強調，隨台灣邁入超高齡社會，透過調整飲食組成來減輕神經發炎，是具備低成本且高可行性的公共衛生介入方式。此次台灣醫療界也由亞太呼吸睡眠整合協會等團體組成代表團，計畫參訪荷蘭侯格威（Hogeweyk）及法國蘭德絲（Landes）等地的「失智村」，實地考察國際照護模式。許景琦表示，期盼透過國際學術發表與設展交流，提升台灣在失智症防治領域的國際能見度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
甜甜圈店「禁12歲以下入內」！引爆怒火　連外帶也不行
王心凌哭了！　宣布「要休息一下」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園航空城「過田23公園」　榮獲「國家卓越建設獎」金質獎

府城文皇玉凌別苑動土　打造南市東區人文禪風新地標

當投資科技遇上科技治理座談　張善政籲別用政治管產業

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

草莓季期間限定！　嘉義太保7大園區同步開放採摘

大火後重建　桃園南門市場臨時攤位開張人潮回流

記錄86位中央大學傑出校友卓越成就　《度越群山》專書發表

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

橫山書法研究論文獎　簡欣晨榮獲首獎抱走15萬元

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

桃園航空城「過田23公園」　榮獲「國家卓越建設獎」金質獎

府城文皇玉凌別苑動土　打造南市東區人文禪風新地標

當投資科技遇上科技治理座談　張善政籲別用政治管產業

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

草莓季期間限定！　嘉義太保7大園區同步開放採摘

大火後重建　桃園南門市場臨時攤位開張人潮回流

記錄86位中央大學傑出校友卓越成就　《度越群山》專書發表

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

橫山書法研究論文獎　簡欣晨榮獲首獎抱走15萬元

Darren拒當神仙全因「不想打卡上班」！一到片場暴雨秒停　劇組嚇傻：顯靈了

日銀行調查20歲年輕人消費習慣　10%玩家「課金過度」致生活困難

德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

台北榮星公園20株梅花開了！美到月底　6處免費賞梅點一次筆記

【盼順利進行】徒手攀爬台北101遇雨延期！　霍諾德拍片發聲：感謝大家支持

相關新聞

眼睛藏祕密　可提前20年預測阿茲海默症

眼睛藏祕密　可提前20年預測阿茲海默症

眼睛也能看出大腦健康？阿茲海默症與各類癡呆症向來難以及早診斷，不過美國科學家最新研究指出，單純透過眼科檢查，竟可能在病症發作前提早20年就發現風險跡象！這項突破性成果，未來有望成為例行視力檢查的一部分，讓癡呆症的預防更具可能性。

陸禁止阿茲海默症手術

陸禁止阿茲海默症手術

台醫發表飲食防失智研究　登西班牙醫學會議

台醫發表飲食防失智研究　登西班牙醫學會議

法國豪門里昂因財務問題降級至法乙

法國豪門里昂因財務問題降級至法乙

擔心藍委被罷免！選民解離症發作急就醫

擔心藍委被罷免！選民解離症發作急就醫

關鍵字：

許景琦阿茲海默里昂

讀者迴響

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面