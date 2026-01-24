國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

▲在亞太呼吸睡眠整合協會秘書長蔡至誠（左）號召下，台灣醫療界代表將赴歐洲，實地參訪失智照護村；另外，維新醫院院長、精神科醫師許景琦（右）也將在里昂大會上發表演說。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

第37屆國際阿茲海默症大會（ADI）將於2026年4月12日至16日在法國里昂國際會議中心舉行。這場兩年一度的國際醫療盛會，台灣將由會員國代表「台灣失智症協會」組團參展。精神科醫師許景琦亦受邀擔任講師，預計於4月16日上午發表關於「抗發炎飲食」與失智症死亡率關聯的最新研究成果。

許景琦指出，團隊分析2007至2014年「美國國家健康與營養調查」（NHANES）中，約1.9萬名成人的大型世代資料。研究發現，抗發炎食物的攝取比例與死亡率具顯著關聯。數據顯示，當抗發炎食物佔總攝取能量達10%以上時，能有效降低全因死亡風險；若攝取量為0%，全因死亡風險則顯著升高。

在阿茲海默症（AD）特異性死亡率方面，研究指出保護效果在特定族群中尤為明顯。男性與非西班牙裔白人族群中，攝取抗發炎飲食可顯著降低AD死亡風險。

許景琦強調，隨台灣邁入超高齡社會，透過調整飲食組成來減輕神經發炎，是具備低成本且高可行性的公共衛生介入方式。此次台灣醫療界也由亞太呼吸睡眠整合協會等團體組成代表團，計畫參訪荷蘭侯格威（Hogeweyk）及法國蘭德絲（Landes）等地的「失智村」，實地考察國際照護模式。許景琦表示，期盼透過國際學術發表與設展交流，提升台灣在失智症防治領域的國際能見度。