地方 地方焦點

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

▲許佑正。（圖／許佑正提供）

▲許佑正團隊研發出「GTI科技」雙層結構紙瓶，解決包裝廢棄物回收痛點。（圖／許佑正提供）

記者游瓊華／台中報導

隨著全球暖化與環境污染問題日益嚴峻，環境保護已成為各國施政重點。歐盟議會於2024年通過《包裝與包裝廢棄物法規》（PPWR），認定廢棄物處置不當是污染主因，主張應提升回收再生產品的價值，並鼓勵企業與民眾落實廢棄物回收。

因應此國際趨勢，曾任台灣電動車發展協會創會理事長的思創全球公司總裁許佑正，憑藉機械工程背景，投入環保科技研發。他指出，許多環境污染源於垃圾回收率不足，因此研發出「GTI科技」雙層結構紙瓶。該產品強調以物理方式即可徒手拆解，解決了傳統複合材質容器難以分類回收的痛點。

▲許佑正。（圖／許佑正提供）

▲許佑正指出，這項環保技術，目前已取得歐盟、美國、中國、日本、台灣及英國等多國發明專利認證。（圖／許佑正提供）

許佑正指出，這項環保技術，目前已取得歐盟、美國、中國、日本、台灣及英國等多國發明專利認證；此外，思創全球於近一年內已接獲約1600萬瓶、總額近新台幣二億元的訂單，顯示市場對新型態環保包裝的需求正持續增加。

除了深耕技術，許佑正透露，也計畫將產業鏈根留台灣。上個月在新北汐止舉辦的大型活動吸引眾多民眾參與，未來將結合台中地區的塑膠製造業者，共同生產專利產品零組件。此舉旨在帶動傳統塑膠產業轉型，期望在AI與半導體產業之外，為台灣打造另一項具備國際競爭力的環保科技產業。

甜甜圈店「禁12歲以下入內」！引爆怒火　連外帶也不行
王心凌哭了！　宣布「要休息一下」

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

雙層結構紙瓶許佑正

