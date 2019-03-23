清明掃墓警消勤演練　「四不二記得」宣導避免引發野火

▲桃園市消防局第四大隊，23日在大溪區美華公墓舉辦消防演練與宣導，提醒掃墓民眾注意星星之火可燎原。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局第四大隊23日在桃園市大溪區美華公墓舉辦清明節防火宣導，警消與鳳凰志工示範各項搶救演練，大隊長戴明杉指出，透過宣導演練落實通報、滅火、避難與引導等消防措施，以確保民眾生命財產安全。

每年三月底至四月初是國人最重要的祭祖掃墓時期，桃園市消防局鑑於以往掃墓容易引發山林火警，今年選定在大溪區美華公墓實施防火宣導與消防演練，23日的消防演練，消防安檢小組針對各公墓與公私立納骨塔場所進行消防設備安檢，更新維護老舊消防設施。

▲桃園市消防局第四大隊，23日在大溪區公墓舉辦消防演練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局第四大隊長戴明杉表示，清明節將屆，掃墓民眾攜帶大量祭品與金銀紙向祖先表達慎終追遠，祭拜後燃燒紙錢，但銀紙餘燼稍有不慎便容易引發火災，警消與志工們在現場發放宣導卡片與水袋，提醒掃墓民眾要注意消防安全，剩餘灰燼應找空曠或凹陷處回填，盡量避免點火燃燒方式處理。

桃園市消防局提醒掃墓民眾，遵照：「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾」等四不二記得要領，避免意外災害發生。

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