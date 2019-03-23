毛小孩太吵情侶反目打110　「他是通緝犯」女友驚呆後悔報警

▲桃園市一對情侶23日凌晨因小狗太吵反目吵架，女子報警處理，員警清查2人身分查出男友竟是毒品通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓女子23日凌晨因莊姓男友飼養小狗太吵發生爭吵，楊女盛怒之下報警，員警趕來了解勸和，清查2人身份，赫然查出莊男因毒品案被桃園地院發布通緝，楊女當場傻眼嚇了一跳，反向員警求情「可以不要抓他嗎?」員警將莊男依違反毒品管制條例移送桃園地院歸案。

警方調查，23日凌晨3時許，楊姓女子打電話報警，33歲莊姓男友飼養的毛小孩因為半夜吵鬧，讓她無法安心入眠，2人因此大吵一架。

▲桃園市一對情侶23日凌晨因小狗太吵反目吵架，員警查出莊姓男子是桃園地院發布毒品通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分局武陵派出所警員郭彥邦、楊佳倩前往處理，楊女說，因為莊男養的小狗太吵，希望把狗帶走或丟掉，莊男不肯還抱在懷中，警方苦勸他們要好好討論，半夜不要再吵架。

員警清查2人身分證件，發現莊男是桃園地院發布毒品案件的通緝犯，當場逮捕莊男要歸案，讓報案的楊女當場傻眼，直呼後悔報警，還拜託「警察先生小姐，可以不要抓他嗎？」

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