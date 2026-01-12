　
地方 地方焦點

竹市114年交通事故死傷雙降　跨局處合作展現人本交通成效

▲新竹市114年交通事故死傷雙降，展現跨局處防制成效。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市114年交通事故死傷雙降，展現跨局處防制成效。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市114年交通事故死傷人數持續下降。在新竹市政府各局處通力合作及強力執法下，A1類（死亡）交通事故發生19件，造成24人死亡，其中行人死亡3人；A2類（受傷）事故8,494件、11,362人受傷，與113年同期相比，A1事故件數減少7件、死亡人數減少2人，行人死亡減少9人，A2事故件數減少477件、受傷人數減少616人，皆有逐步下降的趨勢，展現防制成效。

新竹市長高虹安表示，為打造人本交通環境，市府在行人安全方面積極建置28所學校通學步道，並改善路口安全，包括縮短穿越距離、擴大轉角行人空間、設置庇護島與警示設施、排除視線死角、增設行人號誌、檢討秒數並設置早開或專用時相、提升照明，以及設置實體阻隔避免行人違規穿越等措施，全面提升行人過路安全。在無號誌化路口亦增設停讓標誌及標線，提醒用路人注意減速停讓，有效減少事故發生。

新竹市警察局長許頌嘉表示，市府在建構安全行人環境上已見成效，整體事故發生頻率與傷害程度呈現同步下降趨勢。尤其在行人安全方面，A1類交通事故中行人死亡人數較去年同期大幅減少9人，成果尤為顯著，展現市府近年持續強化行人保護、優化用路環境及深化交通安全宣導的成果。

警察局說明，交通事故整體數據已呈現下降趨勢，但事故主要肇因仍以「駕駛操作不當」、「未保持行車安全距離」及「左轉彎未依規定」為主，且多發生於上下班通勤尖峰時段，警察局將持續針對高風險時段與違規態樣加強執法與取締，並呼籲所有用路人確實遵守交通規則、依法行駛，共同維護道路秩序與公共安全。

新竹市115學年度起營養午餐全額補助

新竹市115學年度起營養午餐全額補助

新竹市政府持續關注學生健康與家庭照顧需求，市長高虹安(8)日宣布自115年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過新台幣6.1億經費，讓全市學童在校用餐無須再由家長額外負擔，落實教育平權與照顧每一位孩子的目標。

高虹安視察新竹棒球場改善工程

高虹安視察新竹棒球場改善工程

竹市到宅坐月子服務2.0上路

竹市到宅坐月子服務2.0上路

第12次「園縣市高峰會」竹市登場

第12次「園縣市高峰會」竹市登場

竹市府攜手芙洛麗與善心團體　送暖獨居長輩

竹市府攜手芙洛麗與善心團體　送暖獨居長輩

