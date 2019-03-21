訂位太滿！高鐵清明連假「再加開6班次」　3/23零時開放搶票

▲高鐵清明再開加班車！（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣高鐵公司經檢視清明假期疏運期間（4月3日至4月8日）旅客訂位狀況及運能調度情形，將於疏運期間再加開6班次列車（南下4班、北上2班），3月23日（六）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵2019清明假期疏運期間，總計加開211班次列車（南下105班、北上106班），總計6天提供1,051班次列車的旅運服務，各車次並依旅運需求提供3至5節自由座車廂，以服務連假期間大量旅客返鄉掃墓及假期出遊之需求（清明疏運自由座車廂數配置）。此外，為服務提前返鄉掃墓的民眾，高鐵公司另於3月23日、3月30日兩個週六晨間加開1305車次南下列車（7:50南港站發車），歡迎旅客多加利用。

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▲2019台灣高鐵清明假期疏運再加開車次。（圖／台灣高鐵公司提供）

2019年清明節共有4天連續假期，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站乘車；同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。疏運期間各車站均將加派人力，全力疏運旅客。

高鐵公司提醒，旅客可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購再加開之6班次列車車票。