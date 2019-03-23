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「超喜歡和妳OO」腥妻認和小王無數次：不記得在哪…丈夫提告結果悶爆

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▲性愛，性感，男女，床戰，床上，做愛，約炮。（圖／pixabay）

▲陳女坦承和吳男發生過無數次性行為。（圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

台北一名陳姓人妻和吳姓男同事偷情，卻被丈夫意外發現手機裡「超級愛你的喔，也超喜歡和你做愛」、「想著妳的手溫，握著我到睡著」等曖昧訊息，因此被指控通姦。陳女雖坦承和吳男「次數數不清」，但除了記得有一次是在家裡嘿咻，其餘詳細時間和地點都忘光光了；吳男更直接否認姦情。台北地檢署認為2人雖然有親暱對話，但沒有具體通姦證據，因此決定不起訴。

根據《蘋果日報》報導，陳女老公於2017年底借用她的手機，意外發現裡頭充斥小王傳來的情色訊息，不僅提到「寶貝怎麼那麼美」，還露骨說出「超級愛妳的喔，也超喜歡和妳做愛」、「想妳的手溫，握著我到睡著。」

▲▼生氣,氣憤,悲傷,難過,戴綠帽。（圖／示意圖／pixabay）

▲綠光罩頂的陳女老公堅持提告，卻因為沒有具體事證而被「不起訴」。（圖／示意圖／pixabay）

陳女老公瞬間綠光罩頂，氣得質問對方是誰，在哪裡、做了幾次。事跡敗露的陳女只好坦承，偷吃對象是吳姓男同事，2人做了無數次，但只記得2017年8月在家中那次，因為當時還有把「光榮事蹟」告訴表妹，其餘則是「全部失憶」。

2人被陳女老公提起妨害家庭告訴，卻在法庭上因為陳女的「失憶」、吳男的矢口否認，以及缺乏各項具體證據，最後得到檢察官不起訴的決定。

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關鍵字：台北市,通姦,小王,偷吃

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