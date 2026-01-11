仁愛鄉互新冬梅賞花季登場　壯麗梅花海中進行原住民三鐵挑戰

▲跑者在梅花盛開的山道競速。（圖／翻攝「南投縣仁愛鄉公所」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025年南投花卉嘉年華系列活動之仁愛鄉「互新冬梅賞花季」於今日登場，繼去年首度結合舉辦親子自行車挑戰賽，今年則加碼為「原住民三鐵」挑戰，結合冬季梅花盛景、運動賽事與原住民族文化體驗，打造兼具觀光、運動與文化深度的特色活動。

仁愛鄉公所指出，該鄉「互新聚落」（即清流部落、中原部落、眉原部落三個部落），以其周邊廣植的原生種梅林景觀最為引人入勝，彎曲的野梅枝頭懸掛著柔白花朵，沿著步道前進放眼望去，即是大片的壯麗的花海。

今年鄉公所與縣府合作舉辦的互新冬梅賞花季加碼三鐵（路跑、自行車、傳統射箭）挑戰，除昨日晚間舉辦選手之夜，今天融合9.1公里路跑、35.5公里自行車，並設置原住民傳統射箭完賽體驗關卡，賽道串聯互助村、新生村、北港村及惠蓀林場等自然景觀路線，沿途可欣賞冬季梅花與山林風光。

現場亦規劃族服拍照體驗、互助國小文化導覽及多元補給站服務，讓選手、眷屬與遊客皆能在安全無虞的環境中，感受仁愛鄉的人文溫度與自然魅力；鄉公所希望藉此讓更多民眾認識互新聚落的冬梅之美，與原住民族文化特色，並以運動賽事帶動觀光人潮，深化地方品牌形象，實現文化傳承與觀光發展的雙重目標。