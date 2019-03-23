台中夜店MUSE酒客安管打群架　警佈「辣椒陣法讓6人秒變俗辣」

記者李忠憲／台中報導

台中再傳夜店鬧事！環中路一家「MUSE」夜店23日凌晨有酒客與安管發生衝突，雙方現場扭打，影片還被PO上網路。警方獲報立刻出動快打，以優勢警力並噴灑辣椒水火速壓制，讓滋事人士變「俗辣」就犯，警詢後依妨害公務等罪嫌將6名男女送辦。

▲台中MUSE夜店酒客與安管鬥毆，警火速壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六警分局23日凌晨2點時獲報，環中路夜店「MUSE」有多名酒客與安管發生衝突，過程中，還有人直喊「打啦打啦！」。第六分局立刻出動快打，由市政派出所所長謝俊雄率隊前往。警方到場後，發現門口有多人衝突，立刻用優勢警力將雙方隔離，其中1對男女竟仍攻擊員警，警方立刻拿出辣椒水噴灑，讓他們只能當場哀號，乖乖就範。

▲警方拿出辣椒水噴灑鬧事男女。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方集結，進入夜店臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方控制現場後，立刻入內臨檢，所長謝俊雄站上舞台，用麥克風要求關閉音樂，並不得吵鬧，在場客人仍嘻笑揶揄「是拍電影嗎？」當耳邊風。警方當場喝斥，「現在臨檢，就看各位哪時候要保持安靜！」台上DJ也跟著喊，「閉嘴啦、不講話會死唷！」。



警方表示，初步調查，4名酒客在1樓舞池喝酒作樂，要上2樓找朋友敬酒，因安管人員見4人已喝醉，拒絕讓他們上樓，引發4人不滿，才安管爆發口角肢體衝突。現場共逮捕攻擊警員的20歲張姓男子、21歲張姓女子，依妨害公務罪嫌送辦。另外，31歲夜店蕭姓副店長、李姓、吳姓安管，及25歲許男、19歲楊女2酒客，6人依社維法送辦。